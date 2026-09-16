Alex Fernández Hospitalizado de Urgencia: Estado Reservado

Alex Fernández Jr., primogénito de Alejandro Fernández, fue hospitalizado de emergencia, lo que provocó la cancelación de su concierto previsto para la noche del 15 de septiembre en Culiacán, Sinaloa.
La noticia se dio a conocer a través de un comunicado oficial que informó sobre el desvío de su vuelo privado y su inmediato traslado a un centro médico, donde su estado de salud se mantiene con pronóstico reservado.
La situación se desencadenó mientras el artista se dirigía a cumplir con su compromiso en el marco de los festejos patrios por el Día de la Independencia de México.
Alex Fernández Jr. viajaba en un vuelo privado que partió desde Las Vegas con destino a Culiacán. Sin embargo, debido a una urgencia médica, el vuelo tuvo que ser desviado a Guadalajara, donde fue trasladado de inmediato a un hospital para recibir atención especializada.
El equipo de trabajo del cantante emitió un comunicado de prensa difundido en redes sociales para informar a sus seguidores y al público en general sobre la inesperada situación. En el documento, se lamentó profundamente la cancelación del evento y se explicó la razón detrás de la ausencia del intérprete.
"Lamentamos informar que Alex Fernández no podrá presentarse hoy en Culiacán en la celebración de El Grito. Tras salir en vuelo privado desde Las Vegas con destino a Culiacán, fue necesario desviar el vuelo a Guadalajara, donde Alex fue trasladado de urgencia a un hospital", detallaba el comunicado.
La noticia generó preocupación entre sus fans, quienes esperaban con entusiasmo su actuación. La cancelación de último minuto dejó a muchos con la incertidumbre sobre la gravedad de la situación, especialmente al no especificarse la naturaleza de la emergencia que llevó al hijo de "El Potrillo" al hospital.
Estado de salud: Pronóstico reservado
El comunicado también ofreció una actualización sobre la condición actual de Alex Fernández Jr., aunque sin entrar en detalles específicos. Se informó que el nieto de Vicente Fernández permanece ingresado bajo atención médica.
La frase "pronóstico reservado" fue la que más resonó, indicando que los médicos están evaluando su condición y que aún no se puede determinar con certeza su evolución.
Hasta el momento, no se han proporcionado mayores detalles sobre el padecimiento exacto que provocó su ingreso hospitalario.
Esta falta de información ha alimentado la especulación, aunque el equipo del cantante ha optado por mantener la discreción en torno a la privacidad de su salud. La prioridad, según lo expresado indirectamente en el comunicado, es su pronta recuperación y el cuidado médico que está recibiendo.