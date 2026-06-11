Alejandro Fernández emociona en la inauguración del Mundial

Una voz, más de 80 mil aficionados presentes y millones de espectadores alrededor del mundo. Alejandro Fernández protagonizó uno de los momentos más emotivos de la inauguración del Mundial 2026 al interpretar el himno nacional de México.

La inauguración del Mundial 2026 regaló momentos inolvidables para los aficionados al fútbol, pero pocos lograron tocar el corazón de los presentes como la interpretación del himno nacional de México a cargo de Alejandro Fernández.

Ante un Estadio Ciudad de México completamente lleno y con más de 80 mil aficionados en las gradas, el cantante jalisciense apareció sobre el césped para asumir una de las responsabilidades más importantes de la ceremonia previa al partido inaugural entre México y Sudáfrica.

Lo que ocurrió después se convirtió en uno de los momentos más conmovedores de la jornada.

Desde los primeros acordes, el estadio guardó silencio para escuchar la poderosa voz de "El Potrillo", quien interpretó el Himno Nacional con solemnidad, orgullo y una intensidad que logró emocionar tanto a los aficionados presentes como a millones de espectadores que seguían la transmisión en todo el mundo.

Un estadio unido por una sola voz

La atmósfera dentro del recinto cambió por completo cuando Alejandro Fernández comenzó a cantar.

Los celulares iluminaron las tribunas, miles de aficionados colocaron la mano en el pecho y el himno fue acompañado por una multitud que respondió con orgullo a cada estrofa.

Alejandro Fernández - Redes sociales

Las cámaras de televisión captaron rostros emocionados entre los asistentes, mientras las redes sociales se llenaban de comentarios que calificaban la interpretación como una de las mejores realizadas en un evento deportivo internacional.

Muchos usuarios destacaron la fuerza vocal del cantante y la manera en que logró transmitir el sentimiento patriótico en uno de los escenarios más importantes para el fútbol mexicano.

Alejandro Fernández - Redes sociales

Gilberto Mora rompe en llanto

Uno de los momentos más comentados ocurrió entre los propios integrantes de la Selección Mexicana.

Las cámaras enfocaron al joven mediocampista Gilberto Mora, quien no pudo contener las lágrimas durante la interpretación del himno.

La escena rápidamente se volvió viral debido al significado que tiene este Mundial para el futbolista, quien disputa su primera Copa del Mundo y además es uno de los jugadores más jóvenes del torneo.

Visiblemente emocionado, Mora escuchó cada palabra del himno mientras intentaba contener las lágrimas, una imagen que para muchos aficionados reflejó la importancia de representar a México en una cita mundialista.

El momento también fue celebrado por miles de usuarios en redes sociales, quienes señalaron que la emoción del jugador representaba el sentimiento de millones de mexicanos en ese instante.

Un nuevo protocolo para una nueva era

La ceremonia también marcó la puesta en marcha del nuevo protocolo de la FIFA para el Mundial 2026.

Por primera vez, los 26 futbolistas de cada selección participaron de manera conjunta en la ceremonia de himnos antes del inicio del encuentro.

Tras la interpretación del himno sudafricano llegó el turno de México, momento en el que el estadio explotó en emoción con la aparición de Alejandro Fernández.

La combinación entre el nuevo formato, la magnitud del evento y la calidad interpretativa del cantante contribuyó a crear una escena que muchos ya consideran histórica

Etiquetas