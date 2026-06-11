 Alejandro Fernández emociona en la inauguración del Mundial
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11 junio / 20:00
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Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
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South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
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South Africa SAO
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Switzerland SWI
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Qatar QAT
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Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Scotland SCO
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Morocco MOR
Brazil BRA
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Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
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Turkey TUR
USA USA
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Paraguay PAR
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25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
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Croatia CRO
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
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England ENG
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Croatia CRO
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27/06 15:00 HS
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27/06 15:00 HS
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Alejandro Fernández protagoniza uno de los momentos más emotivos de la inauguración del Mundial 2026

por Sandy Sandoval
Alejandro Fernández, Instagram
Alejandro Fernández / FOTO: Instagram

Una voz, más de 80 mil aficionados presentes y millones de espectadores alrededor del mundo. Alejandro Fernández protagonizó uno de los momentos más emotivos de la inauguración del Mundial 2026 al interpretar el himno nacional de México.

La inauguración del Mundial 2026 regaló momentos inolvidables para los aficionados al fútbol, pero pocos lograron tocar el corazón de los presentes como la interpretación del himno nacional de México a cargo de Alejandro Fernández.

Ante un Estadio Ciudad de México completamente lleno y con más de 80 mil aficionados en las gradas, el cantante jalisciense apareció sobre el césped para asumir una de las responsabilidades más importantes de la ceremonia previa al partido inaugural entre México y Sudáfrica.

Lo que ocurrió después se convirtió en uno de los momentos más conmovedores de la jornada.

Desde los primeros acordes, el estadio guardó silencio para escuchar la poderosa voz de "El Potrillo", quien interpretó el Himno Nacional con solemnidad, orgullo y una intensidad que logró emocionar tanto a los aficionados presentes como a millones de espectadores que seguían la transmisión en todo el mundo.

Un estadio unido por una sola voz

La atmósfera dentro del recinto cambió por completo cuando Alejandro Fernández comenzó a cantar.

Los celulares iluminaron las tribunas, miles de aficionados colocaron la mano en el pecho y el himno fue acompañado por una multitud que respondió con orgullo a cada estrofa.

Foto embed
Alejandro Fernández - Redes sociales

Las cámaras de televisión captaron rostros emocionados entre los asistentes, mientras las redes sociales se llenaban de comentarios que calificaban la interpretación como una de las mejores realizadas en un evento deportivo internacional.

Muchos usuarios destacaron la fuerza vocal del cantante y la manera en que logró transmitir el sentimiento patriótico en uno de los escenarios más importantes para el fútbol mexicano.

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Alejandro Fernández - Redes sociales

Gilberto Mora rompe en llanto

Uno de los momentos más comentados ocurrió entre los propios integrantes de la Selección Mexicana.

Las cámaras enfocaron al joven mediocampista Gilberto Mora, quien no pudo contener las lágrimas durante la interpretación del himno.

La escena rápidamente se volvió viral debido al significado que tiene este Mundial para el futbolista, quien disputa su primera Copa del Mundo y además es uno de los jugadores más jóvenes del torneo.

Visiblemente emocionado, Mora escuchó cada palabra del himno mientras intentaba contener las lágrimas, una imagen que para muchos aficionados reflejó la importancia de representar a México en una cita mundialista.

El momento también fue celebrado por miles de usuarios en redes sociales, quienes señalaron que la emoción del jugador representaba el sentimiento de millones de mexicanos en ese instante.

Un nuevo protocolo para una nueva era

La ceremonia también marcó la puesta en marcha del nuevo protocolo de la FIFA para el Mundial 2026.

Por primera vez, los 26 futbolistas de cada selección participaron de manera conjunta en la ceremonia de himnos antes del inicio del encuentro.

Tras la interpretación del himno sudafricano llegó el turno de México, momento en el que el estadio explotó en emoción con la aparición de Alejandro Fernández.

La combinación entre el nuevo formato, la magnitud del evento y la calidad interpretativa del cantante contribuyó a crear una escena que muchos ya consideran histórica

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