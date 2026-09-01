Estado de salud de la actriz más bella de El Chavo del 8

La actriz mexicana Rosita Bouchot, conocida por interpretar a Paty en El Chavo del 8, atraviesa un momento que ha causado preocupación entre sus seguidores luego de que se diera a conocer que fue hospitalizada. Bouchot es una de las actrices que dio vida a Paty, el personaje que conquistaba la atención de El Chavo y Quico cada vez que aparecía en la famosa vecindad creada por Roberto Gómez Bolaños, Chespirito.
La noticia sobre la hospitalización de Rosita Bouchot rápidamente despertó interés entre los seguidores de la actriz y de la serie mexicana. Hasta el momento, la información que ha trascendido se centra en su estado de salud y en la atención médica que recibió, aunque se espera que surjan nuevas actualizaciones sobre su evolución.
La actriz, quien nació el 30 de agosto de 1951 en Ciudad de México, ha mantenido una extensa trayectoria en el mundo del espectáculo como actriz, cantante y guionista. Aunque Paty fue interpretada por distintas actrices a lo largo de la historia de El Chavo del Ocho, Rosita Bouchot ocupa un lugar especial entre ellas.
La actriz interpretó a Paty en 1975, durante dos episodios en los que compartió escenas con personajes como El Chavo, Quico y la tía Gloria. Paty era presentada como una de las niñas más bonitas de la vecindad y rápidamente llamaba la atención de El Chavo y Quico.
Más de la actriz de El Chavo del 8
La situación provocaba los celos de La Chilindrina y daba pie a algunos de los momentos más recordados por los seguidores de la serie. El personaje posteriormente fue interpretado por otras actrices, entre ellas Ana Lilian de la Macorra, quien es una de las versiones más recordadas por los fanáticos.
La carrera de Rosita Bouchot no se limitó a su participación en la producción de Chespirito.
También apareció en ‘El Chapulín Colorado’, además de participar en películas, telenovelas y otros programas de televisión. En 2026, la actriz volvió a hablar públicamente sobre su breve participación en El Chavo del 8 y explicó las razones por las que Paty solamente apareció en dos episodios.