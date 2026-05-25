Maluma deslumbra en los AMAs: el más guapo entre gringos

El artista bogotano Maluma llegó a la ceremonia luciendo un sofisticado traje en tonos grises que se convirtió instantáneamente en tendencia en redes sociales. El outfit, cuidadosamente elegido, resaltó la personalidad carismática del intérprete de éxitos como "Hawái" y "Tití Me Preguntó".
El famoso generó miles de comentarios positivos entre sus seguidores y usuarios de plataformas digitales. El verde olivo, color que transmite modernidad y sofisticación, fue la elección perfecta para el evento.
El actor permitió que Maluma destacara en medio de otras celebridades que asistieron a la gala. Su presencia en la red carpet de los AMAs 2026 fue ampliamente documentada por medios especializados en moda y entretenimiento, posicionándolo como uno de los hombres mejor vestidos de la noche.
Los American Music Awards 2026 reunieron a las figuras más destacadas de la industria musical internacional. El evento, que se realiza anualmente para reconocer y celebrar a los artistas más influyentes del mundo del entretenimiento, contó con actuaciones en vivo, entregas de premios y alfombra roja que generó múltiples momentos virales en redes sociales.
Más de Maluma
Maluma no solo capturó la atención por su impecable presentación personal, sino que también reafirmó su estatus como ícono de estilo dentro de la industria musical latinoamericana. Su capacidad para combinar elegancia contemporánea con una identidad visual distintiva lo posiciona constantemente entre los artistas más influyentes en términos de tendencias de moda.
Las redes sociales explotaron con halagos dirigidos al colombiano, quienes destacaban la combinación perfecta de su traje, accesorios y presencia general en el evento.
Usuarios de Instagram, TikTok y Twitter compartieron múltiples capturas de pantalla y videos del artista, convirtiendo su look en tema de conversación dominante durante y después de la ceremonia. Este tipo de momentos refuerzan la importancia de la moda como herramienta de expresión personal en eventos de gran envergadura dentro de la industria del entretenimiento.