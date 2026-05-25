 Hilary Duff a los 38: ¡Fascina en los AMAs 2026!
Farándula

¡A sus 38 años parece de 20! Hilary Duff se roba las miradas en los AMAs

Hilary Duff demuestra que la edad es solo un número en los American Music Awards 2026, luciendo radiante en la alfombra roja de Las Vegas.

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Hilary Duff, Hilary Duff
Hilary Duff / FOTO: Hilary Duff

Hilary Duff fue confirmada como una de las presentadoras de la 52ª edición de los American Music Awards. La famosa se sumó a un elenco espectacular que incluye personalidades como John Legend, Jason Derulo y Paula Abdul.

Este año, la ceremonia se llevó a cabo en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, proporcionando el escenario perfecto para que Hilary desfilara con elegancia ante millones de espectadores. El look metalizado de Hilary Duff capturó la atención de fashionistas y críticos de moda por igual. El diseño del vestido, con su brillo metálico característico, resaltaba su figura de manera impecable, demostrando su evolución en el ámbito de la moda.

Hilary ha estado en el centro de atención recientemente por su regreso a la música con nuevos sencillos, además de una gira que conecta con fans de todas las edades, y su aparición en los AMAs refuerza su estatus como ícono del entretenimiento.Queen Latifah fue la anfitriona de la ceremonia, presentando una noche llena de actuaciones de artistas como Karol G, Hootie & the Blowfish y Keith Urban.

La energía del evento fue sin precedentes, consolidando a los AMAs como el evento de música más importante votado por los fanáticos. La presencia de Hilary en la alfombra roja demostró que sigue siendo una figura relevante en la industria del entretenimiento.

Más de Hilary Duff

A los 38 años, la artista mantiene esa luminosidad y vitalidad que la catapultó a la fama en su juventud, pero ahora con una madurez y confianza que solo viene de años de experiencia. Los AMAs honran a los artistas más influyentes de hoy, junto con actuaciones inolvidables y momentos especiales, en una celebración multigénero de la música.

¡Los vestidos que dejaron sin respiración en los AMAs!

Las celebridades no se guardaron nada en los American Music Awards; Cada una de ellas llegó dispuesta a dejar su huella con sus looks.

La aparición de Hilary Duff entre los presentadores marca su participación continua en uno de los eventos más importantes del calendario musical estadounidense, consolidando su legado en la industria.

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