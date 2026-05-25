Vestidos Impactantes que Sorprendieron en los AMAs

Las celebridades no se están guardando nada en la 52ª edición de los American Music Awards, AMAs que está teniendo lugar en Las Vegas. Cada una de ellas llega dispuesta a dejar su huella con looks espectaculares que dominan las redes sociales durante la alfombra roja del mayor evento de premios votados por los fans en el mundo de la música.
La ceremonia está tomando lugar el 25 de mayo en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, transmitiéndose en vivo a través de CBS y Paramount+. Con Queen Latifah como presentadora retornando después de 31 años, el evento está reuniendo a las grandes figuras de la música bajo un mismo techo.
Mia Calebrese deslumbro con un impactante vestido verde al estilo Jennifer López que está causando sensación en la alfombra roja. El diseño retoma la elegancia y movimiento característica de la Diva del Bronx, confirmando que este color sigue siendo favorito para grandes celebridades en eventos de alto perfil.
La confección impecable está resaltando cada movimiento, generando miles de comentarios en las redes sociales sobre este tributo fashionista. Bebe Rexha está optando por un atuendo en color negro que transmite poder y sofisticación.
Más estrellas que sobresalieron en los AMAs
Su elección de tonalidad oscura le está permitiendo jugar con texturas y accesorios que complementan a la perfección su figura, demostrando que el negro sigue siendo sinónimo de atrevimiento en eventos musicales importantes.Paula Abdul está deslumbrando con un elegante vestido blanco con transparencias estratégicamente colocadas.
El diseño está jugando magistralmente con sensualidad discreta, mostrando apenas lo necesario para crear misterio sin perder la sofisticación que caracteriza a la leyenda.
Las transparencias están elevando este atuendo a lo memorable en la alfombra roja de Las Vegas. Amaya Papaya está impactando con un vistoso vestido en color bronce que cuenta con aberturas estratégicas en su corte.
Este tono metálico está siendo perfecto para resaltar bajo las luces de la ceremonia, mientras que las aberturas están añadiendo atrevimiento moderno.
La combinación de color y diseño está haciendo que su presencia sea imposible de ignorar entre los asistentes. Eva Gutowski está cerrando con un original vestido de pitas blancas que está convirtiéndose en uno de los looks más comentados de la velada.