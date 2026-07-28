 Cucurella cumple su promesa y se tatúa a Luis de la Fuente
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Cucurella cumple su promesa y se tatúa el rostro de Luis de la Fuente

Marc Cucurella cumplió su promesa tras el Mundial 2026 y se tatuó el rostro de Luis de la Fuente, homenajeando al técnico que llevó a España al título.

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Cucurella cumple su promesa y se tatúa el rostro de Luis de la Fuente - instagram @cucurella3
Cucurella cumple su promesa y se tatúa el rostro de Luis de la Fuente / FOTO: instagram @cucurella3
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El internacional español Marc Cucurella cumplió la promesa que había realizado durante la concentración del Mundial de 2026 y decidió tatuarse el rostro del seleccionador nacional Luis de la Fuente. El futbolista compartió en sus redes sociales el resultado del curioso diseño, acompañado de una imagen junto al tatuador Ganga y al influencer Ceciarmy, quien cuenta con millones de seguidores en sus plataformas digitales.

"Promesa cumplida", escribió Cucurella en la publicación que subió a sus redes sociales, donde mostró el tatuaje que ahora luce en su piel. El diseño representa a Luis de la Fuente sosteniendo la Copa del Mundo, con el logotipo del torneo como parte del fondo de la ilustración, en un homenaje al técnico que lideró a España hasta el título mundial.

Marc Cucurella, hombre de palabra

El lateral izquierdo había asegurado durante la concentración del campeonato que, en caso de que la selección española se proclamara campeona, llevaría tatuada la imagen del entrenador. Ceciarmy documentó parte del proceso y expresó su emoción antes de la sesión: "Hoy es un día muy importante para España porque se cumple la promesa. Nos vamos a casa de Cucurella a tatuarlo, esto va a ser una locura", comentó en un vídeo en el que apareció el futbolista sonriente antes de realizarse el tatuaje.

Además de cumplir este compromiso, Cucurella aceptó un nuevo reto planteado por Ceciarmy. "Si España gana el Mundial de 2030, Cucurella cumplirá lo que diga el comentario/citado con más me gusta", publicó el influencer en su cuenta de X, donde la propuesta ya ha generado miles de interacciones. Por su parte, Álex Baena, compañero de Cucurella en la selección española y futbolista del Atlético de Madrid, también había prometido tatuarse el rostro de De la Fuente, aunque todavía no se conoce si ha cumplido con su palabra.

España conquistó el Mundial de 2026 tras imponerse 1-0 a Argentina en la final disputada el 19 de julio, logrando el segundo título mundial de su historia después del conseguido en Sudáfrica 2010. Cucurella fue titular en el encuentro decisivo y se convirtió en una pieza importante dentro del esquema de Luis de la Fuente durante todo el torneo.

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