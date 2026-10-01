Estafador guatemalteco se hizo pasar por abogado y juez

El Ministerio Público (MP) informó sobre la condena de 24 años de prisión y Q208 mil de multa contra Tomás Q., quien fue hallado culpable de varios delitos cometidos entre 2021 y 2022 contra distintas víctimas en el departamento de Sololá.
La sentencia fue obtenida por la Fiscalía Municipal de Santiago Atitlán ante el Tribunal de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Sololá. El acusado fue condenado por los delitos de usurpación de calidad en forma continuada, casos especiales de estafa en forma continuada y uso de documentos falsificados en forma continuada.
Según las pruebas presentadas por la fiscalía, el primer hecho ocurrió el 3 de junio de 2021, cuando Tomás Q., sin contar con los títulos ni la habilitación profesional correspondientes, se atribuyó la calidad de abogado y notario. En esa ocasión presentó un memorial ante dicha fiscalía y compareció como defensor técnico dentro de un procedimiento penal.
Por este hecho recibió una condena de ocho años de prisión y Q100 mil de multa por usurpación de calidad.
Manifestó públicamente ser juez
Posteriormente, durante 2021, el ahora condenado manifestó públicamente ser juez y utilizó esa supuesta condición para hacerle creer a una mujer que podía conseguirle una plaza laboral. La víctima realizó varios pagos que sumaron Q10 mil 375, pero el empleo ofrecido nunca se concretó. Por este caso recibió otros cuatro años de prisión y Q8 mil de multa por casos especiales de estafa en forma continuada.
Finalmente, entre enero y febrero de 2022, acompañó a otras personas en diligencias ante la fiscalía y nuevamente se presentó como abogado y notario. Para respaldar esa identidad utilizó documentos en los que aparecía el número de colegiado correspondiente a otro profesional del Derecho.
Por estos hechos fue condenado a ocho años de prisión por usurpación de calidad en forma continuada y cuatro años por uso de documentos falsificados en forma continuada, además de Q100 mil de multa.
El tribunal también certificó lo conducente para que el MP continúe investigando posibles delitos de falsedad material y usurpación de calidad en forma continuada, a partir de evidencia presentada durante el juicio.