 Multa por placas ilegibles en Guatemala: ¿cuánto es?
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¿De cuánto es la multa por circular con placas ilegibles en Guatemala?

Esta es la multa por conducir con placas ilegibles, dobladas o deterioradas.

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Sancionan a conductor durante operativo., PNC Tránsito.
Sancionan a conductor durante operativo. / FOTO: PNC Tránsito.
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Circular en Guatemala con placas de circulación ilegibles, dobladas, deterioradas u ocultas puede representar una multa de Q500, de acuerdo con las disposiciones citadas por el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC).

La sanción está contemplada como una infracción en el artículo 184.3 de la Ley y Reglamento de Tránsito, en concordancia con el artículo 9 del Decreto 117-96 del Congreso de la República.

Sancionan a conductor durante operativo

La aplicación de esta normativa cobró relevancia luego de que agentes del Departamento de Tránsito de la PNC sancionaran al conductor de un vehículo tipo picop por circular en la vía pública con placas de circulación ilegibles.

La infracción fue detectada durante un operativo de control y seguridad vial realizado en el kilómetro 33 de la ruta CA-9 Norte, donde los agentes verificaron las condiciones en las que circulaba el vehículo.

De acuerdo con el Departamento de Tránsito de la PNC, este tipo de acciones buscan fortalecer el cumplimiento de las normas de tránsito, promover una circulación ordenada y contribuir a la prevención de hechos viales.

¿Qué hacer si las placas están ilegibles o deterioradas?

El Departamento de Tránsito de la PNC recomienda a los conductores tramitar una nueva placa ante la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) cuando la que porta el vehículo se encuentre ilegible, doblada o deteriorada.

Si la placa presenta daños que impiden su correcta identificación, el propietario debe solicitar ante la SAT el duplicado o reposición correspondiente, con el objetivo de mantener el vehículo en cumplimiento de la normativa y evitar futuras sanciones, detalló esa institución. 

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