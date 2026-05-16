Refuerzan la seguridad en Santa Catarina Pinula

La Municipalidad de Santa Catarina Pinula informó este sábado, 16 de mayo de 2026, que instaló equipos de seguridad de alta tecnología en todo el municipio para reforzar la seguridad de los vecinos. La entidad agregó que cuentan con un sistema de seguridad completo que incluye cámaras de reconocimiento facial, tótems de seguridad y centros de monitoreo.
"Los tótems de emergencia en Santa Catarina Pinula son parte de un proyecto pionero de seguridad tecnológica implantado por el alcalde Sebastian Siero", anunciaron en un comunicado.
Las autoridades indicaron que "estos tótems están equipados con botones de emergencia que permiten a los vecinos solicitar ayuda inmediata, en caso de cualquier emergencia al centro de monitoreo que trabaja las 24 horas, los 7 días de la semana".
"Los tótems están instalados en puntos de fácil acceso para los vecinos y conectados al centro de monitoreo, que opera las 24 horas, permitiendo una respuesta inmediata del equipo de seguridad y emergencia de la municipalidad", agregaron.
Tecnología de punta en la seguridad de Santa Catarina Pinula
La Municipalidad de Santa Catarina Pinula agregó que "cuentan con cámaras con reconocimiento facial, para monitorear el rostro de los sospechosos".
"El objetivo de estos tótems es brindar seguridad y tranquilidad a los vecinos de Santa Catarina Pinula, así también para atenderlos ante cualquier emergencia que se les presente", informó el alcalde Sebastián Siero.
Forma de uso de Tótems de emergencia
Las autoridades explicaron como se deben usar los Tótems de emergencia con cámaras de reconocimiento facial, para el proceso en el Centro de Monitoreo, los pasos son los siguientes:
- Presiona el botón de emergencia, que activa una cámara con mensaje de audio.
- El receptor toma la denuncia desde el centro de monitoreo
- El receptor alerta a los equipos de seguridad y emergencia e inicia la respuesta de manera inmediata, la respuesta se da por medio ambulancias municipales y/o policía municipal en motocicletas y vehículos de cuatro ruedas dependiendo la emergencia solicitada.
Más de 40 tótems de seguridad en el municipio
"Durante el 2025, invertimos en más unidades de tótems de seguridad para poder brindarle más y mejor seguridad a usted y su familia, instalando más de 40 tótems de seguridad nuevos, en diferentes puntos del municipio donde era necesario mayor control y monitoreo, por diferentes denuncias que recibimos de parte de vecinos", compartió el alcalde Siero.
Según la Municipalidad de Santa Catarina Pinula, actualmente hay más de 850 tótems activos por todo el municipio, beneficiado a más de 120 mil familias de la localidad.