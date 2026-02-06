Nuevo Paso a Desnivel en Santa Catarina Pinula: Alivio Vial

El alcalde de Santa Catarina Pinula, Sebastian Siero, inauguró este jueves, 5 de febrero, el nuevo paso a desnivel "Señor de Esquipulas", una obra vial de gran envergadura que promete transformar la movilidad en la concurrida Carretera a El Salvador. Ubicado estratégicamente en aldea Don Justo, a la entrada de San José Pinula, este proyecto fue completado en tiempo récord y se posiciona como una de las soluciones más esperadas para el ordenamiento del tráfico en la región.
La habilitación de esta infraestructura marca un hito importante para miles de conductores y residentes. Durante la ceremonia de apertura, el alcalde Siero expresó su satisfacción: "Hoy ponemos a funcionar esta obra, lo que empezó como planos ahora ya es una realidad", subrayando la materialización de un esfuerzo planificado y ejecutado con celeridad para responder a las necesidades de la población.
Características y Diseño del Paso a Desnivel
El paso a desnivel "Señor de Esquipulas" es un puente elevado que se extiende por 114 metros de longitud, complementado con 58 metros adicionales en rampas de acceso. Con un ancho de ocho metros, la estructura está robustamente diseñada para manejar un flujo vehicular diverso, incluyendo tanto tráfico liviano como unidades de transporte pesado, como tráileres y autobuses que se dirigen hacia El Pajón y San José Pinula.
Esta ingeniería moderna busca optimizar el tránsito y garantizar una circulación más fluida y segura. Su diseño responde a las exigencias de una vía que soporta una carga vehicular considerable, facilitando el acceso y la salida de importantes zonas residenciales y comerciales.
Impacto y beneficios
La puesta en marcha de esta obra vial impactará positivamente a una vasta población. El jefe de la comuna detalló que "este paso a desnivel viene a beneficiar a vecinos de San José Pinula, Villa Canales, Fraijanes y todos los que van a oriente". Se estima que la Carretera a El Salvador registra el paso de más de 130 mil vehículos al día, lo que subraya la urgencia y la magnitud del problema de congestión que esta solución busca mitigar.
El principal objetivo del proyecto es reducir la congestión vehicular que se forma, especialmente en las tardes, para las personas que ingresan a San José Pinula. Al liberar la carretera principal, se espera una mejora sustancial en los tiempos de viaje y en la calidad de vida de los automovilistas. Este puente es considerado el más grande construido en el sector hasta la fecha, evidenciando la magnitud del desafío vial abordado.
La administración municipal enfatizó la importancia del trabajo coordinado para lograr resultados tangibles. "Cuando se trabaja en equipo todo sale bien, en la administración pública no deben haber excusas, nosotros estamos comprometidos a cumplirle a la población", afirmó el alcalde Siero, reiterando el compromiso de su gestión con el desarrollo de infraestructuras que respondan a las demandas ciudadanas.