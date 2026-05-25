 Hombre incendió su motocicleta en Amatitlán
Viral

Captan en video a hombre que incendia su moto en Amatitlán tras aparente conflicto

Un hombre roció gasolina e incendió su motocicleta en Amatitlán.

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Discusión de pareja termina con motocicleta incendiada en Amatitlán., Captura de pantalla video de Facebook.
Discusión de pareja termina con motocicleta incendiada en Amatitlán. / FOTO: Captura de pantalla video de Facebook.

En un hecho que ha generado sorpresa entre vecinos, quedó registrado en video el momento en que un hombre, presuntamente en estado de ebriedad, incendió su propia motocicleta en la colonia Esmeralda, aldea El Rincón, en Amatitlán.

De acuerdo con testimonios de residentes del sector y material audiovisual que circula en redes sociales, el incidente se originó cuando el sujeto habría sostenido una discusión de pareja que escaló rápidamente hasta derivar en un acto de violencia contra su propio vehículo.

Según se observa en las imágenes difundidas, el hombre habría rociado combustible sobre la motocicleta y posteriormente le prendió fuego en plena vía pública, mientras aparentaba encontrarse bajo los efectos del alcohol. 

En cuestión de segundos, las llamas consumieron por completo el vehículo de dos ruedas, generando alarma entre los vecinos que fueron testigos del hecho.

Habitantes del sector alertaron a los cuerpos de socorro, quienes acudieron al lugar para controlar la situación y evitar que el fuego se propagara a viviendas cercanas u otros vehículos. A pesar de la rápida propagación del incendio, no se reportaron personas heridas de forma inmediata.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado la identidad del individuo involucrado ni han informado si ya se han iniciado diligencias para establecer responsabilidades por lo ocurrido.

El caso provocó preocupación entre los vecinos de la comunidad, quienes señalan que este tipo de incidentes inusuales generan temor e incertidumbre en el área, especialmente por la posibilidad de que situaciones de conflicto personal terminen en hechos peligrosos en espacios públicos.

Un caso similar en Brasil que también se volvió viral

Un episodio parecido ocurrió recientemente en Brasil, donde un video difundido en redes sociales mostró a un motociclista incendiando su propia unidad durante una intervención policial, en un hecho que rápidamente se viralizó.

De acuerdo con reportes de la Policía Militar de Brasil, el incidente se originó cuando el conductor fue detenido por circular sin placas. Tras regresar al lugar con la matrícula del vehículo, no pudo instalarla adecuadamente debido a la falta de soportes, lo que llevó a las autoridades a proceder con la confiscación de la motocicleta.

Minutos después, el hombre regresó con un recipiente de gasolina y, en medio del procedimiento policial, roció combustible sobre el vehículo y le prendió fuego. El hecho escaló rápidamente y terminó con su detención inmediata, dejando además una escena que generó conmoción en redes sociales.

VIDEO: Hombre incendia su moto para evitar que se la llevara la policía

El incidente se originó cuando el conductor fue detenido por circular en una motocicleta sin placas.

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