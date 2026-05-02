Incendia su moto para evitar que se la llevara la policía

Un impactante video que circula en redes sociales muestra el momento en que un motociclista incendia su propia unidad para evitar que fuera confiscada por la policía, provocando una escena dramática que dejó a su madre con graves quemaduras. El hecho ocurrió el pasado 28 de abril en el municipio de Domingos Martins, en Brasil, y rápidamente se viralizó en plataformas digitales.
De acuerdo con reportes de la Policía Militar de Brasil, el incidente se originó cuando el conductor fue detenido por circular en una motocicleta sin placas. Aunque inicialmente se retiró del lugar y regresó con la matrícula, no pudo colocarla debido a que el vehículo no contaba con los soportes necesarios, lo que derivó en la decisión de las autoridades de confiscar la unidad.
Minutos después, el motociclista volvió con un recipiente de gasolina y, en medio de la intervención policial, roció combustible sobre la moto y le prendió fuego. En ese momento, su madre intentó detenerlo, pero terminó alcanzada por las llamas, quedando envuelta en fuego ante la mirada de los presentes.
Mujer sufrió quemaduras de consideración
La mujer logró sofocar el incendio al tirarse al suelo, aunque sufrió quemaduras de consideración que requirieron su traslado a un centro asistencial. Por su parte, el motociclista también presentó lesiones leves en los brazos y fue detenido tras recibir atención médica.
Las autoridades no han detallado aún los cargos que enfrentará el implicado. El caso ha generado una ola de reacciones en redes sociales, donde usuarios cuestionan la imprudencia del acto y sus consecuencias, evidenciadas en las imágenes que se han difundido ampliamente en internet.