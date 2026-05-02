 Incendia su moto para evitar que se la llevara la policía
Viral

VIDEO: Hombre incendia su moto para evitar que se la llevara la policía

El incidente se originó cuando el conductor fue detenido por circular en una motocicleta sin placas.

Compartir:
En un intento desesperado, hombre incendia su moto para que la policía no se la llevara., Captura de pantalla video de X.
En un intento desesperado, hombre incendia su moto para que la policía no se la llevara. / FOTO: Captura de pantalla video de X.

Un impactante video que circula en redes sociales muestra el momento en que un motociclista incendia su propia unidad para evitar que fuera confiscada por la policía, provocando una escena dramática que dejó a su madre con graves quemaduras. El hecho ocurrió el pasado 28 de abril en el municipio de Domingos Martins, en Brasil, y rápidamente se viralizó en plataformas digitales.

De acuerdo con reportes de la Policía Militar de Brasil, el incidente se originó cuando el conductor fue detenido por circular en una motocicleta sin placas. Aunque inicialmente se retiró del lugar y regresó con la matrícula, no pudo colocarla debido a que el vehículo no contaba con los soportes necesarios, lo que derivó en la decisión de las autoridades de confiscar la unidad.

Minutos después, el motociclista volvió con un recipiente de gasolina y, en medio de la intervención policial, roció combustible sobre la moto y le prendió fuego. En ese momento, su madre intentó detenerlo, pero terminó alcanzada por las llamas, quedando envuelta en fuego ante la mirada de los presentes.

Mujer sufrió quemaduras de consideración

La mujer logró sofocar el incendio al tirarse al suelo, aunque sufrió quemaduras de consideración que requirieron su traslado a un centro asistencial. Por su parte, el motociclista también presentó lesiones leves en los brazos y fue detenido tras recibir atención médica.

Las autoridades no han detallado aún los cargos que enfrentará el implicado. El caso ha generado una ola de reacciones en redes sociales, donde usuarios cuestionan la imprudencia del acto y sus consecuencias, evidenciadas en las imágenes que se han difundido ampliamente en internet.

En Portada

El futbol guatemalteco conoce a su primer semifinalista t
Deportes

El futbol guatemalteco conoce a su primer semifinalista

01:23 PM, Mayo 02
¿Qué implicaciones tiene el cierre de Spirit Airlines para Guatemala?t
Nacionales

¿Qué implicaciones tiene el cierre de Spirit Airlines para Guatemala?

10:55 AM, Mayo 02
Piden precaución por lluvias en la Ciudad de Guatemalat
Nacionales

Piden precaución por lluvias en la Ciudad de Guatemala

04:37 PM, Mayo 02
Cientos de israelíes se manifiestan contra el Gobierno de Netanyahut
Internacionales

Cientos de israelíes se manifiestan contra el Gobierno de Netanyahu

01:17 PM, Mayo 02
Victoria de Barcelona con aroma a campeón t
Deportes

Victoria de Barcelona con aroma a campeón

02:54 PM, Mayo 02

Temas

GuatemalaFútbolDestacadas#liganacionalMundial 2026Fiscal GeneralLiga NacionalReal MadridMinisterio PúblicoEstados UnidosEE.UU.
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Emma Stone ,Instagram
Gaming

Los videojuegos favoritos de los actores de Hollywood

Netflix ,Netflix
Farándula

Ranking: estas son las 5 peores películas de Netflix

emojis ,Instagram
Tecnología

Los secretos detrás de los corazones de colores en WhatsApp: ¿Qué emociones ocultan?

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp ,Instagram
Tendencias

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de abril de 2026: ¿El tuyo está en la lista?

Mujer corriendo ,Pixabay
Tendencias

Ejercicio intenso: la clave para reducir drásticamente el riesgo de enfermedades crónicas

Eutanasia ,Eutanasia
Tendencias

¿Qué enfermedad tenía Noelia Castillo? La joven de 25 años que recibió la eutanasia

Emisoras  Escúchanos