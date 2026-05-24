 Capturan a padrastro e hijastro por disparar contra maestra
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Capturan a padrastro e hijastro señalados de ataque armado contra maestra

Los agresores fingieron ser repartidores de pan para acercarse a la víctima. El ataque contra Betsy Sequen causó conmoción en Santa Lucía Milpas Altas.

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El adulto fue llevado ante un juzgado de turno, mientras que el menor fue trasladado a una entidad especializada de menores en conflicto con la ley penal., PNC de Guatemala.
El adulto fue llevado ante un juzgado de turno, mientras que el menor fue trasladado a una entidad especializada de menores en conflicto con la ley penal. / FOTO: PNC de Guatemala.

El atentado contra la maestra Betsy Lucía Sequen Herrera consternó a los pobladores de Santa Lucía Milpas Altas, Sacatepéquez, debido a que ocurrió a media cuadra de la Municipalidad de la localidad.

Sin embargo, la Policía Nacional Civil (PNC) logró capturar a los dos principales sospechosos, quienes fingieron ser repartidores de pan para acercarse a la mentora y dispararle en repetidas ocasiones. Las fuerzas de seguridad indicaron que los detenidos fueron encontrados con armas ilegales.

Los principales sospechosos del ataque armado contra la maestra son un adolescente de 14 años y un adulto identificado únicamente como Emilio, de 25 años. Las autoridades indicaron que el adulto también es conocido en el área con el apodo de "Primo".

La PNC confirmó que la docente, de 29 años, quedó con serias heridas tras el ataque armado en su contra. Los investigadores agregaron que los ahora detenidos recorrían las calles del casco urbano aparentando que repartían pan en la localidad.

Según las averiguaciones, los hombres armados recorrieron las calles ofreciendo pan de puerta en puerta, a bordo de una motocicleta. No obstante, al llegar a la casa de la maestra, le dispararon a quemarropa, en varias ocasiones, para luego escapar del área.

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Evidencias tras el atentado contra la maestra

La PNC describió que, en el lugar del ataque armado, los ahora detenidos abandonaron el canasto de pan, porque únicamente fue utilizado como señuelo para atentar en contra de Sequem.

El relato de los policías agrega que a los sospechosos se les decomisaron dos pistolas ilegales, una marca Bryco Arms y la otra Zigana. Asimismo, le encontraron dos tolvas y diez municiones.

Según los registros de la PNC, el adulto detenido tiene un antecedente por atentado en al año 2020.

"En esta ocasión, a Emilio se les decomisó una motocicleta y no se descarta la participación de los capturados en otros ataques armados registrados en Antigua Guatemala y Santa Lucía Milpas Altas", indicó la PNC.

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