 Juan Francisco Sandoval denuncia amenaza de un fiscal del MP
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Juan Francisco Sandoval denuncia "alusiones intimidatorias" de un fiscal del MP

El extitular de la FECI denunció acciones intimidatorias en su contra, por parte del fiscal Julio Recinos.

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Foto: Captura de pantalla
Juan Francisco Sandoval, exjefe de la Feci / FOTO:

El extitular de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público (MP), Juan Francisco Sandoval, denunció en sus redes sociales "alusiones intimidatorias" de parte del fiscal de sección, Julio Recinos.

Sandoval publicó una captura de pantalla del citado fiscal, argumentando que esta semana el ente investigador giró una circular en la que se prohíbe usar el cargo y la actividad fiscal para hacer manifestaciones con intereses personales o políticos.

En sus canales oficiales, Sandoval escribió: "La circular reciente del MP prohíbe usar el cargo y la actividad fiscal para hacer manifestaciones con intereses personales o políticos. Aun así, un fiscal de sección responde públicamente con alusiones intimidatorias".

El denunciante agregó que el tuit intimidatorio de Recinos señala: "14 jueces te esperan". Asimismo, Sandoval consideró que "eso no es un argumento jurídico; es utilizar el poder institucional para intimidar públicamente".

En relación con este tema consulta: MP prohíbe uso de información institucional en redes y otros medios no autorizados

MP prohíbe uso de información institucional en redes y otros medios no autorizados

Se trata de una medida implementada tras el inicio de la administración del fiscal general, Gabriel García Luna.

Publicación contra Sandoval

En su denuncia, Sandoval compartió una captura de pantalla en la que se indica: "Fácil es opinar a la distancia. Te invito a regresar a Guate para que aportes tus conocimientos y hagas tu magia".

"Solo te recuerdo que 14 jueces te esperan con los brazos abiertos", escribió el fiscal, usando la cuenta @JulioRecinosmp.

Cabe destacar que al revisar el listado de publicaciones de la citada cuenta, se constató que el tuit fue borrado.

¿Quién es el fiscal Julio Recinos?

Según una publicación del MP, en su cuenta oficial de X (antes Twitter), Recinos es fiscal de sección de la Fiscalía de Extinción de Dominio. En un tuit del 29 de enero de este año aparece junto a la exFiscal General, María Consuelo Porras, en una fotografía de la entidad.

"La Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público, doctora María Consuelo Porras y el licenciado Julio Recinos, fiscal de sección de la Fiscalía de Extinción de Dominio, participaron de manera virtual en la sesión ordinaria del Consejo Nacional para la Administración de Bienes en Extinción de Dominio", afirma la publicación del MP.

El post añade: "En la reunión también participaron la vicepresidenta de la República, así como representantes del Organismo Judicial, Ministerio de Gobernación, Ministerio de la Defensa Nacional, Ministerio de Finanzas Públicas, Procuraduría General de la Nación e Instituto de la Víctima".

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