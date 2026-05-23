Mujer retornada de EE. UU. detenida por presunto parricidio

De la base de la Fuerza Aérea Guatemalteca a la Torre de Tribunales fue trasladada una mujer que retornó desde Estados Unidos (EE. UU.) porque enfrenta señalamientos de ser la presunta asesina de su pareja, en un caso que se sigue desde el 9 de septiembre de 2017.
La PNC informó que la detenida, identificada únicamente como Gladis, de 40 años, es requerida por los delitos de parricidio y obstaculización a la acción penal en forma continuada. Asimismo, añadieron que la detención se ejecutó con base en una orden de captura emitida el 16 de enero del 2017.
Según ese documento, existen investigaciones que implican a la mujer con el asesinato de su pareja, en un hecho ocurrido el 9 de septiembre de 2017, en un inmueble ubicado en el cantón Victoria, del municipio de Malacatán, departamento de San Marcos. Las pesquisas sugieren que la señalada presuntamente le quitó la vida a su conviviente, de 37 años y de religión musulmana.
Según el reporte de la PNC, el caso fue reportado como un accidente doméstico, pero evolucionó y ahora se investigan indicios criminales contra la mujer. La detenida fue trasladada hacia la Torre de Tribunales, con custodia policial; en ese lugar, un juez le hizo saber los motivos de su detención.
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Las versiones que implican a la mujer
La PNC indicó que el día del suceso, la ahora detenida relató que la víctima había fallecido tras caer mientras podaba plantas en el patio de su casa. Gladys narró que su pareja se golpeó la cabeza contra unas piedras y para respaldar esa versión, un médico particular acudió al inmueble y confirmó el fallecimiento.
"Sin embargo, durante las ceremonias religiosas realizadas en la capital guatemalteca, familiares de la víctima aseguraron que el cuerpo presentaba posibles heridas de arma de fuego, desmintiendo o poniendo en duda la hipótesis de un accidente", afirmó la PNC.
No obstante, el MP y el INACIF concluyeron que el certificado médico de defunción se habría emitido a conveniencia. Asimismo, señalaron que la mujer señalada argumentó, en ese momento, que el procesamiento del escenario del crimen no era posible, por la religión del fallecido, con quien habría contraído matrimonio semanas antes del suceso.
Finalmente, un juez consideró oportuno emitir la orden de captura por parricidio y obstaculización a la acción penal, bajo los indicios presentados por el MP y las certificaciones del INACIF, informó la PNC.