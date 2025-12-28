Antigua Guatemala recibe al bicampeón nacional Antigua GFC

Miles de aficionados del Antigua G. F. C. se desbordaron esta mañana a las calles empedradas de la Antigua Guatemala, Sacatepéquez, para ser parte de la caravana de bienvenida a los jugadores que anoche escribieron sus nombres con letras de oro al conseguir el primer bicampeonato en la historia del "Panza Verde".
La caravana, conformada por una autopatrulla y la famosa "chiva (autobús descapotable)", además de motocicletas y automóviles particulares, salió desde el estadio Pensativo y posteriormente tomó la calle donde está ubicado el Arco de Santa Catalina para posteriormente dirigirse a la Plaza Mayor de la Antigua Guatemala, donde otros miles de aficionados esperaban a sus ídolos.
Caras pintadas de verde y blanco, disfraces, banderas, trompetas, tambores y camisolas del club Antigua G. F. C. fueron parte del paisaje en la "Ciudad de las Perpetuas Rosas", que repitió la celebración, así como ocurrió hace siete meses cuando lograron el quinto aguacate en la final de Clausura 2025.
Presentan la copa número 6
Los jugadores, que vistieron una camisola especial y conmemorativa a la obtención del bicampeonato, subieron a la tarima para ser aplaudidos por el aficionado de casa.
Alegría total en la plantilla que ayer hizo historia era parte de la convivencia entre los profesionales y su público. Poco a poco, el escenario contó con la presencia de todo el plantel, y de esta forma fue presentada la sexta copa de Liga Nacional.
La música acompañó esta actividad, que pese a las condiciones climáticas no mermó en el ánimo de los entusiastas presentes, que desde las primeras horas del día domingo ya se hacían presente en el escenario donde estarían sus representantes.
Mauricio Tapia, técnico de Antigua G. F. C. a la afición: "Que lindo verlos felices, verlos todos juntos. Se lo merecen; nos lo merecemos. Son momentos irrepetibles, hay que saberlos disfrutar".
Antigua bicampeón
Antigua conquistó este sábado el torneo Apertura guatemalteco y enlazó su segundo título consecutivo, pese a perder por 1-0 ante Municipal.
Los dirigidos por el argentino Mauricio Tapia se impusieron en la serie final con un global de 2-1, gracias a su victoria por 2-0 en el partido de ida jugado hace una semana.
Municipal ganó el partido de vuelta jugado en Ciudad de Guatemala con un gol de César Calderón en el minuto 22, pero la ventaja mínima de no fue suficiente para alcanzar el título.
El partido terminó en una trifulca entre miembros de ambos equipos y, la invasión a la cancha del estadio El Trébol.