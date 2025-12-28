 Municipal queda a la espera de recibir sanción
Deportes

Municipal queda a la espera de recibir sanción

Las últimas tres finales que organizó Municipal incluyeron actos de violencia: Ante Mixco destrozos del autobús, ante Antigua agresión de Bini, y ahora, invasión al campo.

Compartir:
Municipal recibirá castigo por lo acontecido en la final del Apertura 2025
Municipal recibirá castigo por lo acontecido en la final del Apertura 2025 / FOTO: Alex Meoño

La final del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional entre Municipal y Antigua G. F. C. tuvo un final inesperado y lleno de violencia luego de la batalla campal protagonizada por los futbolistas de ambas instituciones. Además, de la invasión y pelea generada entre los mismos hinchas del "Mimado de la Afición".  

Mario Escobar pitó el final del partido, y los jugadores de Antigua comenzaron con su celebración de bicampeón nacional, pero los festejos de Alexander Robinson enfurecieron a los jugadores de Municipal, quienes corretearon al futbolista antigüeño generando así el primer conato de pelea. A eso se sumaron otros futbolistas, hasta que se dio la invasión al terreno de juego por la afición edil.   

Final Municipal-Antigua termina en batalla campal e invasión al campo

Tras los hechos, Municipal recibirá una fuerte sanción tanto económica como suspensión de su estadio.

¿Qué sanción le espera a Municipal?

De acuerdo al reglamento de competencia, Municipal podría recibir una multa económica de hasta 30 mil quetzales, además, de la inhabilitación de su estadio (un partido). Y partidos de suspensión para sus jugadores.

El reglamento también pide que si los aficionados que hace actos vandálicos son identificados, deber ser vetado del escenario deportivo por un periodo de dos años.

"Al Club que sea reportado porque el público invadió el terreno de juego, y agredió o intentó agredir al cuerpo arbitral, jugadores, cuerpo técnico o directivos, oficiales del partido, periodistas, cuerpo de auxilio, seguridad o aficionados, provocando esto la suspensión temporal o definitiva del partido, la sanción será: Multa de Q30 mil, suspensión del estadio sede por un partido, pago de gastos de afectado, si los hubiera, en caso de identificarse a los aficionados, se les deberá prohibir la entrada l estadio por dos años", dice el reglamento disciplinario.

Además, Municipal también podría ser sancionado por el lanzamiento de objetos al terreno de juego, ya que cuando se jugaba el minuto 10, a Óscar Santis se le lanzó una serie de objetos en el cobro de tiro de esquina.

Toda la sanción a Municipal dependerá del reporte arbitral y de los inspectores del partido. Además, el Órgano Disciplinario de la Liga Nacional podría actuar de oficio ante las imágenes difundidas por la televisión y en donde se muestran los incidentes tras el partido donde Antigua logra el primer bicampeonato de su historia.

Esto se sabe del estado de salud de Rudy Muñoz

El futbolista de Municipal debió abandonar el estadio de El Trébol en camilla luego de la final del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional.

En Portada

Trasladan a sospechoso de la muerte de Édgar Alvarado en San Juan Sacatepéquezt
Nacionales

Trasladan a sospechoso de la muerte de Édgar Alvarado en San Juan Sacatepéquez

11:39 AM, Dic 28
Así vivió la Antigua Guatemala el bicampeonato de su clubt
Deportes

Así vivió la Antigua Guatemala el bicampeonato de su club

09:49 AM, Dic 28
Motorista atropella a trabajador de Limpia y Verdet
Nacionales

Motorista atropella a trabajador de Limpia y Verde

11:06 AM, Dic 28
Zelenski y Trump cerca de su encuentro para discutir la pazt
Internacionales

Zelenski y Trump cerca de su encuentro para discutir la paz

11:05 AM, Dic 28

Temas

Guatemala#liganacionalFútbolLiga NacionalFutbol GuatemaltecoNoticias de GuatemalaEstados UnidosDonald TrumpPNCredes socialesEE.UU.
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
ai generado, corazón, cuerpo humano, anatomía, arterias, venas, cardiovascular, salud, circulación, cardiología, circulatorio, aorta, ventrículo, coronaria, organo, médico ,Pixabay
Salud

Alerta global: El 75% de la población no ingiere elemento esencial para un corazón sano

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Fotografía de 'Retratos masculinos', collages, un caballete usado y los premios Globo de Oro de Gene Hackman, parte de la Colección Gene Hackman, se exhiben en la casa de subastas Bonhams en Nueva York, Nueva York, EE , UU
Chismes

El patrimonio artístico de Gene Hackman recaudó tres millones de dólares en subastas

Emisoras  Escúchanos