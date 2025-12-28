Municipal queda a la espera de recibir sanción

La final del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional entre Municipal y Antigua G. F. C. tuvo un final inesperado y lleno de violencia luego de la batalla campal protagonizada por los futbolistas de ambas instituciones. Además, de la invasión y pelea generada entre los mismos hinchas del "Mimado de la Afición".
Mario Escobar pitó el final del partido, y los jugadores de Antigua comenzaron con su celebración de bicampeón nacional, pero los festejos de Alexander Robinson enfurecieron a los jugadores de Municipal, quienes corretearon al futbolista antigüeño generando así el primer conato de pelea. A eso se sumaron otros futbolistas, hasta que se dio la invasión al terreno de juego por la afición edil.
¿Qué sanción le espera a Municipal?
De acuerdo al reglamento de competencia, Municipal podría recibir una multa económica de hasta 30 mil quetzales, además, de la inhabilitación de su estadio (un partido). Y partidos de suspensión para sus jugadores.
El reglamento también pide que si los aficionados que hace actos vandálicos son identificados, deber ser vetado del escenario deportivo por un periodo de dos años.
"Al Club que sea reportado porque el público invadió el terreno de juego, y agredió o intentó agredir al cuerpo arbitral, jugadores, cuerpo técnico o directivos, oficiales del partido, periodistas, cuerpo de auxilio, seguridad o aficionados, provocando esto la suspensión temporal o definitiva del partido, la sanción será: Multa de Q30 mil, suspensión del estadio sede por un partido, pago de gastos de afectado, si los hubiera, en caso de identificarse a los aficionados, se les deberá prohibir la entrada l estadio por dos años", dice el reglamento disciplinario.
Además, Municipal también podría ser sancionado por el lanzamiento de objetos al terreno de juego, ya que cuando se jugaba el minuto 10, a Óscar Santis se le lanzó una serie de objetos en el cobro de tiro de esquina.
Toda la sanción a Municipal dependerá del reporte arbitral y de los inspectores del partido. Además, el Órgano Disciplinario de la Liga Nacional podría actuar de oficio ante las imágenes difundidas por la televisión y en donde se muestran los incidentes tras el partido donde Antigua logra el primer bicampeonato de su historia.