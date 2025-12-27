 Final Municipal-Antigua termina en batalla campal
Deportes

Final Municipal-Antigua termina en batalla campal e invasión al campo

Tras los hechos, Municipal recibirá una fuerte sanción tanto económica como suspensión de su estadio.

Compartir:
Afición de Municipal invade la final y protagoniza batalla campal
Afición de Municipal invade la final y protagoniza batalla campal / FOTO: Alex Meoño

La final de Municipal y Antigua G. F. C. terminó en una batalla campal, donde los protagonistas fueron los jugadores y la afición local. Incluso, entre los mismos hinchas se pelearon tras perder el título del Apertura 2025.

El árbitro Mario Escobar pitó el final del partido, el cual ganó Municipal 1-0 con gol de César Calderón, pero que fue insuficiente para sr campeón ya que Antigua se llevó la serie 2-1 gracias al gol de Óscar Santis marcado en Antigua Guatemala; y de ahí se desató la batalla campal.

Primero, de acuerdo a las imágenes de televisión, fueron los jugadores de Municipal que interrumpieron los festejos del ahora bicampeón Antigua G. F. C. Posteriormente, se vio una serie de agresiones por parte de Salvador Estrada, quien no jugó y estuvo en la banca.

La pelea grupal entre jugadores, ante la poca efectividad de los agentes de seguridad, hicieron que los ánimos se caldearan en las gradas, de donde los aficionados lograron ingresar al terreno de juego.

Durante la invasión al campo, entre los mismos aficionados empezaron a darse de golpes. Una situación que se le escapó de las manos al organizador, Municipal, ya que el dispositivo de seguridad fue inoperante ante la emergencia.

Al final, los jugadores de ambos clubes debieron ingresar a los camerinos y la premiación quedó en suspenso.

*Noticia en desarrollo.  

En Portada

Antigua logra su primer bicampeonato ante Municipal t
Deportes

Antigua logra su primer bicampeonato ante Municipal

07:58 PM, Dic 27
CIV se pronuncia por accidente de bus en ruta Interamericanat
Nacionales

CIV se pronuncia por accidente de bus en ruta Interamericana

07:38 PM, Dic 27
Miles de vuelos cancelados en todo EE.UU. por tormentas invernales en temporada Navideñat
Internacionales

Miles de vuelos cancelados en todo EE.UU. por tormentas invernales en temporada Navideña

06:42 PM, Dic 27
Vicepresidenta envía mensaje por el accidente de autobúst
Nacionales

Vicepresidenta envía mensaje por el accidente de autobús

01:26 PM, Dic 27

Temas

Guatemala#liganacionalFútbolLiga NacionalFutbol GuatemaltecoEstados UnidosNoticias de GuatemalaPNCDonald Trumpredes socialesMundial 2026
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
ai generado, corazón, cuerpo humano, anatomía, arterias, venas, cardiovascular, salud, circulación, cardiología, circulatorio, aorta, ventrículo, coronaria, organo, médico ,Pixabay
Salud

Alerta global: El 75% de la población no ingiere elemento esencial para un corazón sano

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Fotografía de 'Retratos masculinos', collages, un caballete usado y los premios Globo de Oro de Gene Hackman, parte de la Colección Gene Hackman, se exhiben en la casa de subastas Bonhams en Nueva York, Nueva York, EE , UU
Chismes

El patrimonio artístico de Gene Hackman recaudó tres millones de dólares en subastas

Emisoras  Escúchanos