Final Municipal-Antigua termina en batalla campal

La final de Municipal y Antigua G. F. C. terminó en una batalla campal, donde los protagonistas fueron los jugadores y la afición local. Incluso, entre los mismos hinchas se pelearon tras perder el título del Apertura 2025.
El árbitro Mario Escobar pitó el final del partido, el cual ganó Municipal 1-0 con gol de César Calderón, pero que fue insuficiente para sr campeón ya que Antigua se llevó la serie 2-1 gracias al gol de Óscar Santis marcado en Antigua Guatemala; y de ahí se desató la batalla campal.
Primero, de acuerdo a las imágenes de televisión, fueron los jugadores de Municipal que interrumpieron los festejos del ahora bicampeón Antigua G. F. C. Posteriormente, se vio una serie de agresiones por parte de Salvador Estrada, quien no jugó y estuvo en la banca.
La pelea grupal entre jugadores, ante la poca efectividad de los agentes de seguridad, hicieron que los ánimos se caldearan en las gradas, de donde los aficionados lograron ingresar al terreno de juego.
Durante la invasión al campo, entre los mismos aficionados empezaron a darse de golpes. Una situación que se le escapó de las manos al organizador, Municipal, ya que el dispositivo de seguridad fue inoperante ante la emergencia.
Al final, los jugadores de ambos clubes debieron ingresar a los camerinos y la premiación quedó en suspenso.
? #Apertura2025 | La final del futbol guatemalteco entre Municipal y Antigua termina mal tras pelea de jugadores, aficionados más invasión del terreno de juego. Salvador Estrada es uno de los más señalados. ? Alex Meoño.— Emisoras Unidas Deportes (@EUDeportes) December 28, 2025
Crónica del partido ? https://t.co/t9RGgda3UV pic.twitter.com/qndFZlxST0
*Noticia en desarrollo.