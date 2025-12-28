 Estado de salud de Rudy Muñoz tras final del Apertura 2025
Esto se sabe del estado de salud de Rudy Muñoz

El futbolista de Municipal debió abandonar el estadio de El Trébol en camilla luego de la final del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional.

Rudy Muñoz salió con un corte en el rostro tras la final del Apertura 2025
Rudy Muñoz salió con un corte en el rostro tras la final del Apertura 2025 / FOTO: Alex Meoño

Rudy Muñoz terminó con una herida en el rostro y fue necesaria la sutura para recuperar al futbolista de Municipal, que se vio afectado en la recta final del duelo de vuelta de la gran final del Torneo Apertura 2025 que midió al equipo "Escarlata" y al "Panza Verde" del Antigua G. F. C.

Cuando terminó la final del Apertura 2025 de la Liga Nacional, Rudy Muñoz se había lanzado al césped y se tomó el rostro, por lo que fue necesario el ingreso de paramédicos para asistir al futbolista juvenil de los "Rojos".

En ese momento, cuando se atendía a Rudy Muñoz, se dio la discusión y pelea entre los protagonistas de la final, al tiempo que, la afición de Municipal invadía el terreno de juego del estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol.

Entre el caos generado tras el pitazo final de Mario Escobar, había una incertidumbre de lo que realmente le había ocurrido a Rudy Muñoz. Pero un video en redes sociales muestra una acción de juego donde Muñoz encara a un jugador de Antigua y producto de ello termina con el corte a la altura de la ceja.

Según información preliminar, que no ha sido oficializada por el club Municipal, Rudy Muñoz fue trasladado a un centro asistencial donde se le pusieron al menos 8 puntos a la altura de la ceja.

También se ha informado que el futbolista edil está fuera de peligro y se encuentra estable.

Rudy Muñoz en la final del Apertura 2025

El futbolista de 20 años y que nació en San Miguel Petapa, es uno de los jugadores referentes del Municipal de Mario Acevedo en la actualidad.

El jugador desempeñó bien su trabajo en los dos partidos que definieron al campeón del Torneo Apertura 2025, donde tuvo una participación aceptable tanto en el estadio Pensativo de la Antigua Guatemala como en el Manuel Felipe Carrera de El Trébol en Ciudad de Guatemala.

Lamentablemente para los intereses de Rudy Muñoz y de Municipal, la final no fue para ellos y debieron ver cómo por segunda vez en el año 2025, Antigua les arrebata el título en su propia casa. 

Final Municipal-Antigua termina en batalla campal e invasión al campo

Tras los hechos, Municipal recibirá una fuerte sanción tanto económica como suspensión de su estadio.

