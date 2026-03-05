 Toyota RAV4 2023: Sexta Generación Híbrida y Seguridad Avanzada
Empresas

Llegó la Toyota RAV4: Descubre la sexta generación híbrida con seguridad avanzada y diseño Hammerhead

El popular todoterreno, con más 9,000 unidades vendidas en el país, integra seguridad TSS 4.0 y motorizaciones híbridas de hasta 324 HP. ¡Lista para reservar!

Nueva Toyota RAV4 / FOTO: Alejandro Meoño

La espera ha terminado para los amantes de los SUV en la región: la nueva Toyota RAV4 2026 ya se encuentra disponible para reservas en el país, marcando un hito en la industria automotriz con su sexta generación. Este renovado modelo no solo redefine la experiencia de conducción con su audaz diseño frontal "Hammerhead" y una presencia robusta, sino que también eleva los estándares de protección al incorporar el avanzado sistema de seguridad Toyota Safety Sense 4.0 y una cabina totalmente digital de alta resolución.

Con una trayectoria consolidada que supera las 9,000 unidades vendidas en Guatemala durante la última década, la RAV4 2026 llega para continuar su legado, ofreciendo lo más reciente en tecnología y eficiencia. Los clientes interesados pueden asegurar su unidad con el respaldo exclusivo de Cofiño, una garantía de servicio y calidad en el mercado local.

Innovación en Diseño y Confort

El exterior de la RAV4 2026 destaca por el distintivo diseño "Hammerhead" de Toyota, que integra luces diurnas delgadas y un capó contorneado para una estética moderna y decidida. Sus proporciones enfatizan el espíritu SUV, con ruedas de gran diámetro, una postura elevada y una zona de carga trasera vertical y altamente funcional que optimiza el espacio.

En su desarrollo, la RAV4 2026 se construyó sobre la plataforma Toyota New Global Architecture-K (TNGA-K). Esta arquitectura avanzada permite un incremento significativo en la rigidez estructural, gracias al refuerzo de las uniones del bastidor y los puntos de montaje de la suspensión, lo que se traduce en una mejora notable tanto en el manejo como en el confort de marcha para todos los ocupantes.

Para transformar la cabina en un verdadero santuario de tranquilidad, Toyota implementó un nuevo adhesivo de alta amortiguación que reduce eficazmente las microvibraciones y el ruido proveniente de la carretera. Además, se rediseñaron los espejos laterales y el sellado de los pilares, minimizando el ruido del viento y garantizando un ambiente interior sereno y refinado en cada trayecto.

Pionera en Electrificación y Potencia

La RAV4 2026 reafirma el compromiso de Toyota con la eficiencia y la sostenibilidad a través de una gama de motores de última generación que ofrecen un rendimiento excepcional. El sistema Híbrido (HEV) se optimizó para proporcionar una aceleración más fluida y directa, alcanzando hasta 236 caballos de fuerza en modelos con tracción total (AWD), lo que asegura una respuesta dinámica en diversas condiciones de manejo.

Por otro lado, la sexta generación del sistema Híbrido Enchufable (PHEV) estrena una tecnología que eleva la potencia hasta los 303-324 caballos de fuerza. Esta innovación mejora significativamente la autonomía en modo 100% eléctrico, permitiendo realizar recorridos diarios sin emisiones y con una eficiencia energética superior.

Tecnología Interior y Seguridad Avanzada

El interior de la RAV4 2026 se diseñó bajo el concepto de "arquitectura de isla", agrupando de forma intuitiva la pantalla táctil y los controles de mando para una ergonomía superior. Todas las versiones incluyen un nuevo panel de instrumentos digital de 12.3 pulgadas con gráficos nítidos y opciones personalizables, que brindan al conductor toda la información relevante de manera clara y accesible.

En el ámbito de la conectividad, el sistema multimedia es compatible con Apple CarPlay® y Android Auto™ de forma inalámbrica, lo que permite una integración fluida con teléfonos inteligentes sin necesidad de cables. Es importante destacar que las funciones específicas y la disponibilidad de estas plataformas pueden variar según el modelo y la configuración elegida.

En cuanto a seguridad, la RAV4 2026 es el primer modelo de Toyota en incorporar el paquete Toyota Safety Sense 4.0 (TSS 4.0). Este avanzado sistema mejora sustancialmente las capacidades de detección para la prevención de colisiones, el asistente de mantenimiento de carril y el control de crucero adaptativo, ofreciendo una protección integral para todos los ocupantes.

Con su lanzamiento oficial en el país, la RAV4 2026 ya espera a los interesados en las salas de venta. Los clientes se benefician de la reconocida trayectoria y el sólido servicio posventa de Cofiño, que garantiza un respaldo completo para su inversión en este nuevo referente tecnológico que promete transformar la experiencia de conducir un SUV.

