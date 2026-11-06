Presidencia y Congreso condenan ataque armado en Zacapa

El Presidente del Congreso, Luis Alberto Contreras Colindres, y la vicepresidenta de la República, Karin Herrera, se pronunciaron por la muerte de tres agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) en el ataque dirigido contra el diputado Julio César Portillo Paz, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), en Río Hondo, Zacapa.
El Congreso expresó su firme rechazo al acto de violencia registrado en Río Hondo, Zacapa. Asimismo, externo su solidaridad con la familia del diputado Julio César Portillo Paz y manifestó su pésame a las familias de los agentes fallecidos, al tiempo que hace un llamado a las autoridades para el pronto esclarecimiento de los hechos.
"Al mismo tiempo, condenan todo acto de violencia e inseguridad que atente contra la vida y tranquilidad de la ciudadanía e insta a las autoridades correspondientes a desarrollar una investigación pronta, transparente e imparcial que permita esclarecer de forma rigurosa este lamentable hecho.", indicó el Congreso.
Por su parte la vicepresidenta, Karin Herrera, condenó el asesinato de Jorge Paau Xicol, Erick Armides Ramos Osorio y Fernando Reyes Aldana, agentes de la Policía Nacional Civil, en el cumplimiento de su deber. "Expreso sinceras condolencias a sus familiares y seres queridos.", indicó.
El Ministerio de Gobernación confirmó que los tres fallecidos pertenecen a la fuerza policial y que el legislador Portillo fue trasladado en estado estable a un centro hospitalario para recibir atención médica, sin que se precisara más sobre su condición ni la naturaleza de sus heridas.
"Los agentes respondieron al ataque en defensa de la vida del diputado, quien recibe atención en un centro de salud", informó el Ministerio de Gobernación a través de un comunicado en el que lamentó el fallecimiento de los tres efectivos en cumplimiento del deber.
Zacapa enfrenta un recrudecimiento de la violencia armada, y a finales del pasado septiembre una matanza registrada en el municipio de Huité dejó un saldo de ocho personas asesinadas en un incidente que aún no ha sido esclarecido.
Con información de agencia EFE y David Alvarado, Emisoras Unidas, 89.7