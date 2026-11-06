 Gobernación lamenta muerte de tres policías
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Gobernación lamenta muerte de tres policías

Los agentes murieron en cumplimiento del deber al repeler el ataque contra el diputado, Julio Portillo.

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El incidente armado ocurrió frente a la sede de la Policía de Río Hondo, Zacapa. , Foto Bomberos Municipales Departamentales
El incidente armado ocurrió frente a la sede de la Policía de Río Hondo, Zacapa. / FOTO: Foto Bomberos Municipales Departamentales
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El Ministerio de Gobernación lamentó la noche de este viernes 6 de noviembre, la muerte de tres agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes perdieron la vida en cumplimiento del deber al repeler un ataque directo contra el diputado Julio César Portillo Paz, perpetrado por individuos desconocidos en el kilómetro 137 ruta al Atlántico, en Río Hondo, Zacapa.

Los agentes respondieron al ataque en defensa de la vida del diputado, quien se encuentra recibiendo atención en un centro de salud, detalló Gobernación.

"Honramos su valor y servicio, y expresamos nuestra solidaridad con sus familias y con la institución policial.", indicó la cartera del interior. 

El Ministerio de Gobernación indicó que corresponde al Ministerio Público dirigir la investigación para esclarecer los hechos e identificar a los responsables de este ataque.

En el enfrentamiento murió Fernando Reyes Aldana, agente de PNC asignado a la seguridad de Portillo y dos agentes de la Policía que viajaban en una motocicleta. 

Los bomberos auxiliaron a Portillo Paz, quien fue trasladado al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), aunque no presenta ninguna lesión.

Matan a tres agentes de PNC, tras ataque contra el diputado, Julio Portillo

Bomberos auxiliaron al diputado, quien salió ileso del enfrentamiento ocurrido frente a la sede de la Policía de Río Hondo, Zacapa.

Con información de David Alvarado, Emisoras Unidas, 89.7*

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