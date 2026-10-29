Icefi presenta recomendaciones para el presupuesto 2027

El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) emitió un pronunciamiento relacionado con el proceso de análisis que lleva a cabo el Congreso de la República sobre el Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2027.
La entidad indicó que sus delegados participaron en la reunión que la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda realizó el miércoles, 28 de octubre, como parte del estudio que se lleva a cabo para definir el manejo de las cuentas públicas del próximo año. Y que, en ese contexto, fueron presentadas 10 recomendaciones técnicas para que puedan ser tomadas en cuenta antes de emitir el dictamen correspondiente.
Los planteamientos compartidos por la entidad incluyen los siguientes aspectos:
- No incluir un nuevo aporte extraordinario a los Codede.
- Revisar el incremento y destino de la deuda pública bonificada.
- Verificar la legitimidad de los aportes a 117 ONGs.
- Exigir respaldo técnico en obras públicas.
- Demostrar capacidad de ejecución para la inversión pública en infraestructura.
- Transparentar la ejecución y justificación técnica en grandes proyectos.
- Garantizar transparencia y viabilidad en el gasto social.
- Priorizar la inversión pública en niñez y adolescencia.
- Fiscalizar y rendir cuentas sobre los recursos para el proceso electoral 2027.
- Corregir la distribución por impuesto de la proyección de ingresos tributarios para 2027.