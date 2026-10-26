Hallan a persona fallecida en la calzada La Paz, zona 17

Los cuerpos de socorro reportaron que, en horas de la mañana de este lunes, 26 de octubre, fue localizada una persona fallecida en la calzada La Paz, en la zona 17 de la Ciudad de Guatemala.
La persona permanecía en la vía pública, específicamente a un costado de un paredón ubicado frente al asentamiento ubicado bajo el puente Belice. Las causas del deceso no han sido establecidas.
Las autoridades iniciarán las investigaciones correspondientes para establecer cómo ocurrieron los hechos, debido a que existen múltiples versiones sobre lo sucedido.
Hasta el momento, la persona fallecida no ha sido identificada.
El área permanece cerrada debido a que las autoridades realizan las diligencias correspondientes. Mientras tanto, el tránsito vehicular se ve afectado en ambos sentidos de la calzada La Paz