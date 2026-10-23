Mortal accidente entre motorista y bus en Amatitlán

Un video captado por una cámara de seguridad muestra el momento en que un motorista fue embestido violentamente por un autobús urbano la noche del 21 de octubre de 2026, en el municipio de Amatitlán.
Las imágenes, de apenas 17 segundos de duración, evidencian la violencia del percance. En la grabación se observa que el motorista se desplaza a excesiva velocidad y no respeta la señal de alto, por lo que termina siendo impactado por el bus que circulaba por el sector.
Tras la colisión, el conductor de la motocicleta sale expulsado varios metros y queda tendido sobre la cinta asfáltica, en la intersección de la 6.ª calle y 7.ª avenida, donde quedó gravemente herido.
Hasta el momento, se desconoce qué motivó al motorista a desplazarse a esa velocidad y continuar su marcha pese a la señalización vial, en un área donde se observaba una considerable circulación de vehículos.
Falleció tras ser trasladado al hospital
Bomberos Voluntarios de la 29.ª Compañía acudieron al lugar para brindarle atención prehospitalaria al motorista, quien fue trasladado en estado delicado al Hospital Nacional de Amatitlán.
Sin embargo, debido a la gravedad de los golpes sufridos durante el accidente, el hombre falleció a su ingreso al centro asistencial.
La víctima fue identificada como Johnatan Alexander Miranda Guerra.
Llamado a la prevención vial
Ante este tipo de hechos, las autoridades de tránsito reiteran la importancia de respetar las señales de tránsito, los límites de velocidad y las normas de circulación, especialmente en intersecciones donde el incumplimiento de una señal de alto puede tener consecuencias fatales.
Asimismo, hacen un llamado a los conductores de motocicletas, autobuses y demás vehículos a mantener la precaución, conducir de manera responsable y evitar maniobras que pongan en riesgo su vida y la de otras personas.