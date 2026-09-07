 Arévalo fija postura tras el incidente en el CONADER
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Presidente Arévalo se pronuncia por el incidente entre diputado Chic y Gerardo Aguirre

El presidente Bernardo Arévalo se refirió al conflicto entre el diputado José Chic y Gerardo Aguirre, y pidió evitar obstáculos ilegales, pero también actuar bajo normas y procedimientos.

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Bernardo Arévalo, presidente de la República de Guatemala - Omar Solís
Bernardo Arévalo, presidente de la República de Guatemala / FOTO: Omar Solís
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El presidente Bernardo Arévalo se pronunció sobre el incidente ocurrido el pasado viernes durante una reunión del Consejo Nacional del Deporte y la Recreación (CONADER), en el que se produjo un enfrentamiento entre el diputado José Chic y Gerardo Aguirre, presidente del Comité Olímpico Guatemalteco (COG). Sus declaraciones se conocen luego de que diputados de la bancada VOS presentaran una querella contra autoridades deportivas por lo sucedido.

Arévalo señaló que aún no cuenta con toda la información sobre el incidente, pero destacó la importancia de que los diputados puedan ejercer sus funciones de fiscalización. "Lo que le puedo decir es que el principio de fiscalización que los diputados y el Gobierno de la República respetan, y la necesidad, en términos del funcionamiento democrático, de contar con una fiscalización responsable por parte de los diputados al Congreso de la República", afirmó el mandatario.

Arévalo se pronuncia

En ese sentido, el presidente hizo énfasis en que las instituciones no deben obstaculizar de manera arbitraria el trabajo de fiscalización del Congreso. "Nos interesa que en todo momento no se ponga ningún tipo de obstáculo arbitrario y, sobre todo, ilegal a la existencia y al cumplimiento de estas funciones de fiscalización", manifestó Arévalo.

Sus declaraciones llegan después de que VOS informara sobre la presentación de una querella que también alcanza a Aguirre por posibles delitos como coacción, atentado, abuso de autoridad, usurpación de atribuciones y violencia contra la mujer, entre otros.

Sin embargo, el mandatario también subrayó que la fiscalización debe desarrollarse bajo determinadas reglas para garantizar que se realice de manera adecuada. "Las funciones de fiscalización también tienen que llevarse a cabo de acuerdo con una serie de normas y procedimientos", explicó. Arévalo agregó que estas acciones deben cumplir "con criterios fundamentales de respeto" para que una labor de fiscalización, que calificó como necesaria para el país, pueda realizarse de manera eficiente.

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Bernardo Arévalo, presidente de la República de Guatemala - Omar Solís

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