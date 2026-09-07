 Bancada VOS presentan querella contra autoridades de la CDAG
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Diputados de VOS presentan querella contra autoridades de la CDAG

La querella también alcanza a Gerardo Aguirre, presidente del COG e integrante del CONADER, por posibles delitos de coacción, atentado, usurpación y violencia contra la mujer.

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Diputados de VOS presentan querella contra autoridades de la CDAG / FOTO: Bancada VOS
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Diputados de la bancada VOS presentaron este lunes una querella contra autoridades de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG), luego de los incidentes registrados el pasado viernes durante una reunión del Consejo Nacional del Deporte y la Recreación (CONADER). Los parlamentarios señalaron que las acciones legales están relacionadas con lo ocurrido durante una diligencia de fiscalización, en la que el diputado José Chic fue retirado de la reunión entre gritos por Gerardo Aguirre, presidente del Comité Olímpico Guatemalteco (COG).

Chic, quien preside la Comisión de Deportes del Congreso de la República, explicó que la querella contempla señalamientos por distintos delitos. "Esto ocurre por los delitos de coacción, atentado, resistencia, resoluciones violatorias a la Constitución, usurpación de atribuciones y violencia contra la mujer", afirmó durante una conferencia de prensa en el Congreso. El parlamentario indicó que la acción se origina en los hechos ocurridos cuando se disponía a realizar una fiscalización al CONADER.

El pronunciamiento de VOS

Según Chic, el Consejo está integrado por cinco representantes de distintas instituciones: un delegado del presidente de la República, el viceministro de Deportes del Ministerio de Cultura y Deportes, el director general de Educación Física, el presidente de la CDAG y el presidente del COG. "A estas personas también las estamos demandando como terceros civilmente demandados, debido a la omisión y al incumplimiento de deberes que existe por parte de quienes integran este Consejo Nacional del Deporte y la Recreación", aseguró el diputado.

El conflicto entre los legisladores y las autoridades deportivas escaló después de que el CONADER emitiera, el sábado, un comunicado en el que reconoció las facultades de fiscalización de los diputados, pero cuestionó la forma en que se desarrolló la diligencia. "CONADER reconoce y respeta plenamente las facultades constitucionales y legales de fiscalización de los diputados del Congreso de la República", señaló la institución, aunque remarcó que estas deben ejercerse "dentro del marco de la ley, con respeto a la independencia de las instituciones, al funcionamiento de los órganos colegiados y a la dignidad de los funcionarios y colaboradores públicos".

Además, informó sobre acciones legales contra integrantes de VOS por hechos que, según su denuncia, podrían constituir delitos como abuso de autoridad con propósito electoral, abuso de autoridad, allanamiento ilegal, hurto de uso y difamación.

El ente sostuvo que al diputado se le permitió ingresar a las instalaciones, pero afirmó que posteriormente interrumpió la sesión y exigió información de manera inmediata. La directora ejecutiva también rechazó que integrantes del Consejo hayan agredido al legislador y explicó que se le pidió retirarse para permitir que la reunión continuara. "En ningún momento hubo actos de discriminación, golpes, ataques ni intentos de causar daño", manifestó. 

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CONADER responde al altercado entre Gerardo Aguirre y José Chic - Captura de pantalla

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