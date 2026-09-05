Chic anuncia acciones legales tras el incidente en CONADER

El diputado José Chic ofreció este sábado una conferencia de prensa para referirse al altercado ocurrido la tarde del viernes en las instalaciones del Consejo Nacional del Deporte y la Recreación (CONADER), donde sostuvo un intercambio con el presidente del Comité Olímpico Guatemalteco (COG), Gerardo Aguirre. El incidente se produjo durante una visita de fiscalización realizada por el parlamentario, quien acudió a la institución para conocer cómo se ejecutan los más de Q42 millones asignados al Consejo. La situación escaló cuando Aguirre le exigió abandonar la sala donde se desarrollaba una reunión del CONADER. "Este señor no tiene nada que estar haciendo aquí (...) váyase de aquí. Estamos en reunión de Consejo, retírese, por favor", se escucha decir al dirigente deportivo en el video del incidente.
Durante su intervención, Chic defendió su presencia en el lugar y aseguró que su visita se encontraba amparada en las atribuciones constitucionales de los diputados. Según explicó, su intención inicial era reunirse con la directora del CONADER para solicitar información sobre el uso de los recursos públicos. "El motivo de la visita era saber en qué se están ejecutando más de 42 millones de quetzales que tiene asignados este Consejo Nacional del Deporte y la Recreación, y si había una política deportiva o no", afirmó. El legislador cuestionó que se intentara impedir la fiscalización y sostuvo que ninguna institución pública puede sustraerse del control que corresponde ejercer al Congreso.
El diputado José Chic asegura que también tomará acciones legales
Chic también señaló que durante su visita pretendía obtener respuestas relacionadas con el estado del estadio Doroteo Guamuch Flores y las obras pendientes en la instalación deportiva. "Las preguntas eran: ‘¿Cuándo van a iniciar los trabajos del estadio?’ y ‘¿Cuándo la población guatemalteca va a poder tener el estadio Doroteo Guamuch Flores habilitado para las disciplinas deportivas?’", manifestó. El diputado destacó particularmente la situación de los atletas de pista, quienes, según dijo, deben trasladarse a otros escenarios deportivos debido a que la pista del estadio nacional no está disponible.
Uno de los principales cuestionamientos planteados durante la conferencia estuvo relacionado con la decisión del CONADER de pronunciarse públicamente sobre el incidente y anunciar acciones legales. Chic aseguró que la directora de la institución le había indicado que podía ser citada al Congreso para entregar la documentación requerida, por lo que calificó como preocupante que posteriormente se recurriera a una denuncia. "¿La política del gobierno del presidente Arévalo va a ser la persecución, la criminalización y la denuncia a quienes estamos fiscalizando, a quienes estamos transparentando el gasto público?", preguntó públicamente el parlamentario al mandatario.
El diputado también lanzó cuestionamientos sobre los gastos y beneficios que, según sus señalamientos, reciben integrantes del Consejo. Afirmó que los miembros perciben Q30 mil en concepto de dietas y mencionó gastos relacionados con viajes al extranjero y representación. Asimismo, puso bajo la lupa la contratación de un exviceministro de Deportes en el CONADER. "¿Acaso el delito es saber que el viceministro Chang, que fue el viceministro de Deportes de acá del Ministerio de Cultura y Deportes, ahora está contratado con un contrato de más de 280 mil quetzales, con 27 mil 500 quetzales mensuales en el CONADER?", cuestionó. Chic sostuvo que estas situaciones deben ser sometidas a revisión y escrutinio público.
El enfrentamiento con Aguirre también ocupó buena parte de la conferencia. Chic calificó como "lamentable" la actitud que, según su versión, tuvo el presidente del COG y anunció que buscará llevar el caso ante instancias internacionales. "Nosotros vamos a acudir al Comité Olímpico Internacional. Aquí hubo una clara violación de la Carta Olímpica y del Código de Ética del Comité Olímpico Internacional", aseguró. Además, afirmó que durante el incidente una comunicadora que lo acompañaba habría sido objeto de gritos e intimidación. "No puede ser que una persona que representa el deporte olímpico, en este caso guatemalteco, se comporte y tenga actitudes de esa manera", agregó.
Chic aprovechó la conferencia para cuestionar la gestión de las instituciones deportivas y relacionar el conflicto con anteriores fiscalizaciones sobre el estadio Doroteo Guamuch Flores y los recursos utilizados en los Juegos Centroamericanos. También denunció lo que describió como un "carrusel de caballitos" entre funcionarios del sector deportivo, en referencia a personas que, según sus señalamientos, pasan de ocupar cargos en una institución a desempeñarse en otra. En ese contexto, sostuvo que la resistencia a la fiscalización podría estar relacionada con intereses dentro del sistema deportivo. "Estos son los temas que, al final de cuentas, son los que están detrás de esa resistencia a la fiscalización", afirmó.
Finalmente, el diputado anunció que presentará nuevas acciones legales y que solicitará una reunión con el presidente Bernardo Arévalo para conocer directamente su posición frente a la denuncia presentada por el CONADER. Chic insistió en que continuará ejerciendo sus funciones de fiscalización y advirtió que también recurrirá a organismos nacionales e internacionales. "Nosotros no nos vamos a quedar ni intimidados ni callados, pero la fiscalización funciona", afirmó. El legislador cerró su intervención con un mensaje dirigido a la población y al Congreso: "Los guatemaltecos estamos hartos de la corrupción en el deporte", al tiempo que aseguró que continuará señalando el uso de los recursos públicos y defendiendo la labor de fiscalización parlamentaria.