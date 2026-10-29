Top películas de terror en Netflix: 100% de aprobación

Netflix tiene en su catálogo para América Latina varias opciones para los amantes del terror, pero ocho producciones destacan especialmente por la valoración obtenida entre los críticos. La selección incluye historias de posesiones, maldiciones, criaturas sobrenaturales, supervivencia y terror psicológico, con puntuaciones que van del 75% al 100% en Rotten Tomatoes.
1. Su casa — 100%
La historia sigue a una pareja de refugiados sudaneses que intenta comenzar una nueva vida en Inglaterra, pero descubre que la vivienda donde se instala esconde una presencia sobrenatural vinculada con su pasado.
Con 100% en Rotten Tomatoes, es la cinta mejor valorada de esta selección.
2. De noche con el diablo — 97%
"De noche con el diablo" (Late Night with the Devil) lleva al espectador a un programa de televisión de 1977 que, durante una emisión especial de Halloween, comienza a salirse de control. Su particular formato de falso programa en vivo y su combinación de espiritismo y terror le permitieron alcanzar un 97% de aprobación.
3. Cuando acecha la maldad — 96%
El terror latinoamericano también ocupa un lugar destacado. La producción argentina "Cuando acecha la maldad", dirigida por Demián Rugna, presenta una historia de posesiones demoníacas en una comunidad rural.
La cinta consiguió 96% en Rotten Tomatoes y ha sido reconocida por su propuesta particularmente cruda.
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3. Un lugar en silencio — 96%
La película, dirigida y protagonizada por John Krasinski, presenta un mundo en el que una familia debe permanecer prácticamente en silencio para sobrevivir a criaturas que detectan cualquier sonido.
Entre las restantes aparecen "El juego de Gerald", adaptación de una novela de Stephen King, con 91%; la trilogía "La calle del terror", con valoraciones individuales de entre 88% y 93%; "Verónica", dirigida por Paco Plaza, con 88%; y la producción taiwanesa "Maleficio" (Incantation), que alcanzó 75%.
Así, esta lista ofrece alternativas para quienes buscan películas de terror en Netflix que no solo apuestan por los sustos, sino que también han recibido un importante respaldo de la crítica especializada.