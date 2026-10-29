 Jack Nicholson: Vida recluida y secretos a los 89 años
Farándula

Jack Nicholson se alejó de Hollywood y vive recluido a sus 89 años: esto se sabe del legendario actor

A sus 89 años, sus amigos y familiares han dado algunas pistas sobre la vida que lleva actualmente.

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Jack Nicholson , Jack Nicholson
Jack Nicholson / FOTO: Jack Nicholson
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Durante varias décadas, el famoso actor Jack Nicholson fue un gran sinónimo de Hollywood.  Su particular sonrisa, su personalidad magnética y sus inolvidables interpretaciones en películas como El resplandor, Batman, Chinatown y Atrapado sin salida lo convirtieron en una de las grandes leyendas del cine.

Sin embargo, el actor decidió apartarse progresivamente de los reflectores. Su última película fue ¿Cómo saber si es amor?, estrenada en 2010, y desde entonces no ha vuelto a participar en un largometraje. Ahora, a sus 89 años, Nicholson mantiene una vida extremadamente privada en su residencia de Beverly Hills.

La reciente declaración de su amigo Michael Douglas volvió a despertar interés por el estado actual del intérprete. Durante la presentación de sus memorias, Douglas aseguró que Nicholson ya no trabaja, pero aclaró que continúa bien.

El actor de 82 años explicó que todavía lo visita y describió a su amigo disfrutando de una vida tranquila en su casa, lejos del ruido de Hollywood. El retiro de Nicholson contrasta con una trayectoria cinematográfica extraordinaria. El actor obtuvo tres premios Oscar por Atrapado sin salida en 1975, La fuerza del cariño en 1983 y Mejor... imposible en 1997.

Más de Michael Douglas

Además, protagonizó cintas que se convirtieron en clásicos, entre ellas El resplandor, Batman y Los infiltrados. Su carrera se extendió durante más de cinco décadas y acumuló 12 nominaciones al Oscar. Aunque en diferentes momentos surgieron rumores sobre problemas de salud, no existe una confirmación pública de que padezca demencia.

De hecho, personas cercanas han ofrecido versiones mucho más tranquilizadoras. Danny DeVito aseguró en 2025 que había visto a Nicholson recientemente y que se encontraba muy bien. En abril de 2026, su hija Lorraine Nicholson compartió una fotografía de su padre para celebrar su cumpleaños número 89.

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En la imagen, el actor aparece sonriente junto a la cantante Joni Mitchell, una publicación que permitió a sus seguidores verlo después de mucho tiempo. Aunque Nicholson prácticamente desapareció de Hollywood, su legado permanece intacto. Por ahora, todo indica que el legendario actor prefiere disfrutar de una vida tranquila, rodeado de sus personas más cercanas y lejos de las cámaras.

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