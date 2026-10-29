Rituales de Santería que Hicieron Millonaria a Karely Ruiz

La relación de Karely Ruiz con la santería volvió a generar polémica después de que Karlita la Santera, quien se identifica como su madrina espiritual, compartiera nuevos detalles sobre el acercamiento de la influencer a esta religión de origen afrocubano. De acuerdo con las declaraciones de Karlita, Karely Ruiz se acercó a ella cuando ya era conocida públicamente y buscaba alcanzar nuevas metas en su carrera.
Según su versión, la modelo quería obtener mayor prosperidad, protección y éxito profesional. La madrina aseguró que Karely Ruiz participó en ceremonias de iniciación y que recibió la llamada "mano de Orula", uno de los rituales vinculados con la Regla de Ocha-Ifá.
Esta ceremonia está relacionada con la orientación espiritual y la protección dentro de esta tradición religiosa. Karlita ha explicado anteriormente que Karely Ruiz ya formaba parte de esta tradición y que durante su iniciación recibió indicaciones relacionadas con su camino espiritual, incluido un ángel de la guarda.
En declaraciones retomadas recientemente, la santera sostuvo que la modelo llegó buscando "cosas grandes" y que, desde su perspectiva, los procesos espirituales contribuyeron a que pudiera potenciar su camino hacia la fama y la prosperidad. También se ha mencionado el rayamiento, aunque no se han dado públicamente todos los detalles sobre la participación específica de Karely en este proceso.
Más de Karely Ruiz
La información ha causado sorpresa debido a que la influencer no suele hablar ampliamente sobre sus creencias religiosas. Sin embargo, desde 2023 ya existían declaraciones públicas de Karlita en las que confirmaba que Karely era su ahijada y que había recibido la mano de Orula.
La polémica también ha puesto nuevamente bajo los reflectores la impresionante transformación profesional de Karely Ruiz.
La creadora de contenido consiguió convertirse en una de las figuras mexicanas más conocidas de plataformas digitales y llegó a reportar ingresos millonarios durante sus mejores años en OnlyFans. En 2026, la propia Karely recordó que durante 2022 y 2023 llegó a obtener hasta cinco millones de pesos mensuales en sus mejores etapas dentro de la plataforma.