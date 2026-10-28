Artista mexicana evitó tragedia en choque de tren en España

La tragedia ferroviaria ocurrida este miércoles 28 de octubre en España tomó un significado especial para Patricia Manterola. La artista se encuentra en el país europeo por compromisos profesionales y tenía programado viajar en tren hacia Toledo el jueves 29 de octubre.
La cantante mexicana explicó a través de Instagram que su traslado formaba parte de su agenda de trabajo, ya que tenía previsto participar en un programa de televisión en Toledo. Sin embargo, despertó con la noticia del choque de dos trenes de alta velocidad ocurrido en la provincia de Toledo y que dejó un saldo de al menos 68 personas fallecidas, según los reportes disponibles.
Manterola se encontraba en España para presentar su canción "Como yo", además de cumplir con una serie de entrevistas y presentaciones. Previamente había participado en un concierto en Cáceres y posteriormente tenía contemplado trasladarse a Toledo.
Tras conocer el accidente, la intérprete compartió un mensaje en el que manifestó el impacto que le provocó saber que el siniestro ocurrió precisamente en la ruta que tenía previsto utilizar. La cantante también expresó su preocupación por las personas que viajaban en los trenes y dedicó palabras de apoyo a los familiares de las víctimas.
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En su publicación manifestó que no podía dejar de pensar en quienes perdieron a sus seres queridos y envió sus condolencias a las familias afectadas. El accidente ocurrió en la provincia de Toledo, cerca de la zona de Urda y Los Yébenes, sobre la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía. En la colisión estuvieron involucrados un tren AVE de Renfe y una unidad de Iryo.
Más de 500 pasajeros viajaban en ambos trenes. El AVE había salido desde la estación de Atocha, en Madrid, con destino a Sevilla, mientras que el otro convoy también circulaba por esta importante ruta ferroviaria.
Varios vagones resultaron afectados y algunos terminaron fuera de la vía, mientras los equipos de emergencia trabajaban en el lugar. Las causas del accidente ferroviario en España permanecen bajo investigación. Las autoridades desplegaron equipos de emergencia, servicios médicos y cuerpos de seguridad para atender a los pasajeros y trasladar a los heridos.