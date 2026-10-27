Yiyi Sosa sorprende con su disfraz de El Sombrerón

La generadora de contenido guatemalteca Yiyi Sosa sorprendió a sus seguidores al convertirse en uno de los personajes más temidos de las leyendas de Guatemala: El Sombrerón. La creadora compartió un video en el que mostró parte del proceso de caracterización que realizó para darle vida a este misterioso personaje.
Con motivo de la temporada de Halloween, Yiyi Sosa decidió llevar su creatividad a otro nivel y apostó por una figura profundamente relacionada con el imaginario y las leyendas guatemaltecas. El resultado de su transformación rápidamente llamó la atención de sus seguidores, quienes destacaron el nivel de detalle que consiguió en su caracterización.
En el video, la generadora de contenido permitió a sus seguidores conocer parte del detrás de cámaras de su transformación. Desde los primeros pasos del maquillaje hasta la incorporación de los elementos que terminaron de construir el aterrador personaje, Yiyi Sosa documentó el proceso para convertirse en El Sombrerón.
La caracterización buscó recrear la apariencia del famoso personaje de las leyendas guatemaltecas, conocido por su pequeño tamaño, su sombrero de gran dimensión, su vestimenta oscura y su particular presencia. Cada detalle fue incorporado para conseguir una apariencia tenebrosa y, al mismo tiempo, reconocible para quienes conocen esta tradicional leyenda.
Más del disfraz de Yiyi Sosa
El cambio sorprendió especialmente al comparar la imagen de Yiyi antes de comenzar el proceso con el resultado final. La transformación consiguió darle un aspecto completamente diferente y convirtió a la creadora en una versión de El Sombrerón que rápidamente generó comentarios entre los internautas.
Luego de publicar el video, sus seguidores no tardaron en reaccionar ante la caracterización. Muchos destacaron el resultado final y el esfuerzo detrás del disfraz, mientras otros resaltaron que logró darle un toque propio a uno de los personajes más conocidos del folclore guatemalteco.
La publicación también despertó comentarios relacionados con las leyendas de Guatemala, especialmente por tratarse de una representación de El Sombrerón, un personaje que forma parte de las historias que han pasado de generación en generación. Con esta transformación, Yiyi Sosa volvió a demostrar que las caracterizaciones pueden convertirse en una forma creativa de rescatar personajes tradicionales y llevarlos a nuevas audiencias a través de las redes sociales.