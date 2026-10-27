 Yiyi Sosa sorprende con su disfraz de El Sombrerón
Farándula

La guatemalteca Yiyi Sosa aterroriza con su disfraz de El Sombrerón

La creadora mostró en video el proceso de caracterización y el resultado final dejó a muchos impresionados.

Compartir:
Yiyi Sosa, Instagram
Yiyi Sosa / FOTO: Instagram
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

La generadora de contenido guatemalteca Yiyi Sosa sorprendió a sus seguidores al convertirse en uno de los personajes más temidos de las leyendas de Guatemala: El Sombrerón.  La creadora compartió un video en el que mostró parte del proceso de caracterización que realizó para darle vida a este misterioso personaje.

Con motivo de la temporada de Halloween, Yiyi Sosa decidió llevar su creatividad a otro nivel y apostó por una figura profundamente relacionada con el imaginario y las leyendas guatemaltecas.  El resultado de su transformación rápidamente llamó la atención de sus seguidores, quienes destacaron el nivel de detalle que consiguió en su caracterización.

En el video, la generadora de contenido permitió a sus seguidores conocer parte del detrás de cámaras de su transformación.  Desde los primeros pasos del maquillaje hasta la incorporación de los elementos que terminaron de construir el aterrador personaje, Yiyi Sosa documentó el proceso para convertirse en El Sombrerón.

La caracterización buscó recrear la apariencia del famoso personaje de las leyendas guatemaltecas, conocido por su pequeño tamaño, su sombrero de gran dimensión, su vestimenta oscura y su particular presencia. Cada detalle fue incorporado para conseguir una apariencia tenebrosa y, al mismo tiempo, reconocible para quienes conocen esta tradicional leyenda.

Más del disfraz de Yiyi Sosa

El cambio sorprendió especialmente al comparar la imagen de Yiyi antes de comenzar el proceso con el resultado final.  La transformación consiguió darle un aspecto completamente diferente y convirtió a la creadora en una versión de El Sombrerón que rápidamente generó comentarios entre los internautas.

Luego de publicar el video, sus seguidores no tardaron en reaccionar ante la caracterización.  Muchos destacaron el resultado final y el esfuerzo detrás del disfraz, mientras otros resaltaron que logró darle un toque propio a uno de los personajes más conocidos del folclore guatemalteco.

Aunque están separados, Mauricio Ochmann habló sin filtros de los besos con Aislinn Derbez

Mauricio Ochmann sorprendió al hablar de los besos que compartió con su exesposa Aislinn Derbez durante el rodaje de su nueva película.

La publicación también despertó comentarios relacionados con las leyendas de Guatemala, especialmente por tratarse de una representación de El Sombrerón, un personaje que forma parte de las historias que han pasado de generación en generación. Con esta transformación, Yiyi Sosa volvió a demostrar que las caracterizaciones pueden convertirse en una forma creativa de rescatar personajes tradicionales y llevarlos a nuevas audiencias a través de las redes sociales.

En Portada

Luis Contreras es reelecto como presidente del Congresot
Nacionales

Luis Contreras es reelecto como presidente del Congreso

03:35 PM, Oct 27
Gobernación confirma a nuevas autoridades de la PNCt
Nacionales

Gobernación confirma a nuevas autoridades de la PNC

03:33 PM, Oct 27
La Vuelta a Guatemala entra en su recta final con una exigente sexta etapat
Deportes

La Vuelta a Guatemala entra en su recta final con una exigente sexta etapa

03:14 PM, Oct 27
El Mejor Equipo de Emisoras Unidas conquista Quetzaltenango con el cariño de su gentet
Deportes

El Mejor Equipo de Emisoras Unidas conquista Quetzaltenango con el cariño de su gente

02:17 PM, Oct 27
Clásico 339: el platillo fuerte de la jornada 17 del Apertura 2026t
Deportes

Clásico 339: el platillo fuerte de la jornada 17 del Apertura 2026

01:59 PM, Oct 27

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemala#liganacionalViolenciaPNCLiga NacionalReal MadridEstados UnidosEE.UU.Justicia
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar