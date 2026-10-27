 Mauricio Ochmann revela detalles de besos con Aislinn Derbez
Farándula

Aunque están separados, Mauricio Ochmann habló sin filtros de los besos con Aislinn Derbez

Mauricio Ochmann sorprendió al hablar de los besos que compartió con su exesposa Aislinn Derbez durante el rodaje de su nueva película.

Compartir:
Mauricio Ochmann , Mauricio Ochmann
Mauricio Ochmann / FOTO: Mauricio Ochmann
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Mauricio Ochmann volvió a hablar de su relación con Aislinn Derbez y sorprendió al revelar cómo fue reencontrarse con su exesposa frente a las cámaras para protagonizar escenas románticas en la película Hasta el fin del mundo. El actor mexicano habló del tema durante una conversación con Melo Montoya y no dudó cuando le preguntaron qué había sentido al volver a besar a Aislinn después de su separación.

Entre risas, Ochmann respondió: "Muy rico. Muy rico, la verdad", una declaración que provocó reacciones entre los presentes y rápidamente llamó la atención de los seguidores de ambos. El reencuentro profesional entre Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez tiene una historia que comenzó mucho antes de la filmación de Hasta el fin del mundo.

De acuerdo con lo relatado por el actor, el proyecto surgió cuando ambos todavía estaban casados y compartían una productora. Aislinn Derbez fue quien leyó primero el guion y quedó profundamente conmovida por la historia.

Después de recomendarle el libreto a Ochmann, ambos coincidieron en que querían llevarlo a la pantalla.  Sin embargo, su separación modificó los planes originales y el proyecto quedó en manos de la actriz.

Más de Mauricio Ochmann

Años después, Derbez retomó la película y decidió llamar a su exesposo para ofrecerle uno de los papeles principales.  Cabe destacar que Ochmann aceptó de inmediato y ambos terminaron protagonizando la cinta.

El regreso de los actores a la pantalla también ha alimentado rumores sobre una posible reconciliación sentimental. Sin embargo, ninguno ha confirmado que exista un regreso amoroso. Ochmann explicó que después de su divorcio ambos atravesaron procesos personales, pero lograron conservar un vínculo basado en el cariño, el respeto y la admiración.

¡Cierre épico! Es oficial, este es el tráiler final de Duna: Parte Tres

Ya se estrenó el tráiler final de Duna: Parte Tres, que adelanta una batalla decisiva y un cierre épico para la saga de Denis Villeneuve.

Además, señaló que una de sus prioridades siempre ha sido mantener una relación sana por el bienestar de su hija Kailani. La película también permitió que ambos compartieran nuevamente momentos familiares durante el rodaje en España, donde Kailani estuvo presente.

Más allá de los rumores, Hasta el fin del mundo representa para Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez una oportunidad para reencontrarse profesionalmente desde una nueva etapa de sus vidas.

En Portada

Luis Contreras es reelecto como presidente del Congresot
Nacionales

Luis Contreras es reelecto como presidente del Congreso

03:35 PM, Oct 27
Gobernación confirma a nuevas autoridades de la PNCt
Nacionales

Gobernación confirma a nuevas autoridades de la PNC

03:33 PM, Oct 27
La Vuelta a Guatemala entra en su recta final con una exigente sexta etapat
Deportes

La Vuelta a Guatemala entra en su recta final con una exigente sexta etapa

03:14 PM, Oct 27
El Mejor Equipo de Emisoras Unidas conquista Quetzaltenango con el cariño de su gentet
Deportes

El Mejor Equipo de Emisoras Unidas conquista Quetzaltenango con el cariño de su gente

02:17 PM, Oct 27
Clásico 339: el platillo fuerte de la jornada 17 del Apertura 2026t
Deportes

Clásico 339: el platillo fuerte de la jornada 17 del Apertura 2026

01:59 PM, Oct 27

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemala#liganacionalViolenciaPNCLiga NacionalReal MadridEstados UnidosEE.UU.Justicia
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar