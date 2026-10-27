Mauricio Ochmann revela detalles de besos con Aislinn Derbez

Mauricio Ochmann volvió a hablar de su relación con Aislinn Derbez y sorprendió al revelar cómo fue reencontrarse con su exesposa frente a las cámaras para protagonizar escenas románticas en la película Hasta el fin del mundo. El actor mexicano habló del tema durante una conversación con Melo Montoya y no dudó cuando le preguntaron qué había sentido al volver a besar a Aislinn después de su separación.
Entre risas, Ochmann respondió: "Muy rico. Muy rico, la verdad", una declaración que provocó reacciones entre los presentes y rápidamente llamó la atención de los seguidores de ambos. El reencuentro profesional entre Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez tiene una historia que comenzó mucho antes de la filmación de Hasta el fin del mundo.
De acuerdo con lo relatado por el actor, el proyecto surgió cuando ambos todavía estaban casados y compartían una productora. Aislinn Derbez fue quien leyó primero el guion y quedó profundamente conmovida por la historia.
Después de recomendarle el libreto a Ochmann, ambos coincidieron en que querían llevarlo a la pantalla. Sin embargo, su separación modificó los planes originales y el proyecto quedó en manos de la actriz.
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Años después, Derbez retomó la película y decidió llamar a su exesposo para ofrecerle uno de los papeles principales. Cabe destacar que Ochmann aceptó de inmediato y ambos terminaron protagonizando la cinta.
El regreso de los actores a la pantalla también ha alimentado rumores sobre una posible reconciliación sentimental. Sin embargo, ninguno ha confirmado que exista un regreso amoroso. Ochmann explicó que después de su divorcio ambos atravesaron procesos personales, pero lograron conservar un vínculo basado en el cariño, el respeto y la admiración.
Además, señaló que una de sus prioridades siempre ha sido mantener una relación sana por el bienestar de su hija Kailani. La película también permitió que ambos compartieran nuevamente momentos familiares durante el rodaje en España, donde Kailani estuvo presente.
Más allá de los rumores, Hasta el fin del mundo representa para Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez una oportunidad para reencontrarse profesionalmente desde una nueva etapa de sus vidas.