 Duna: Parte Tres - Tráiler Final Oficial Revelado
Farándula

¡Cierre épico! Es oficial, este es el tráiler final de Duna: Parte Tres

Ya se estrenó el tráiler final de Duna: Parte Tres, que adelanta una batalla decisiva y un cierre épico para la saga de Denis Villeneuve.

Compartir:
Duna Parte Tres, Warner Bros. Pictures
Duna Parte Tres / FOTO: Warner Bros. Pictures
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

El esperado desenlace de la trilogía de Denis Villeneuve ya tiene tráiler final y adelanta una historia marcada por el poder, la traición y las consecuencias de las decisiones de Paul Atreides. Warner Bros. Pictures y Legendary Pictures sorprendieron este martes 27 de octubre con el lanzamiento del tráiler final de Duna: Parte Tres, una de las películas de ciencia ficción más esperadas de 2026.

El adelanto vuelve a poner a Timothée Chalamet y Zendaya en el centro de una historia que promete cerrar la épica saga de Arrakis con un tono más oscuro y emocional. La nueva película se desarrolla casi dos décadas después de que Paul Atreides asumiera el control del Imperio.

Sin embargo, convertirse en emperador no significó el final de sus problemas. Ahora deberá enfrentar las consecuencias de sus decisiones mientras aumentan las amenazas y una gran conspiración comienza a tomar forma. El tráiler muestra a un Paul muy diferente al joven que llegó a Arrakis. Su poder tiene un precio y sus visiones sobre el futuro parecen advertirle sobre el posible colapso de aquello que construyó.

En medio de este escenario, Chani, interpretada por Zendaya, continúa siendo una pieza fundamental en el conflicto. La película adapta elementos de Dune Messiah, la novela de Frank Herbert que explora precisamente las consecuencias del ascenso de Paul y cuestiona la imagen del héroe convertido en líder absoluto.

Más de Duna: Parte tres

Denis Villeneuve ha señalado que esta tercera entrega tendrá una identidad diferente a las anteriores, con mayor tensión y acción. Además de Timothée Chalamet y Zendaya, Duna: Parte Tres cuenta con Florence Pugh, Rebecca Ferguson, Javier Bardem, Anya Taylor-Joy, Jason Momoa y Robert Pattinson, quien interpreta al misterioso Scytale.

La Miss Universo Sheynnis Palacios sorprende con esta acción en una iglesia de Guatemala

La Miss Universo 2023, Sheynnis Palacios, se encuentra de visita en Guatemala y ha comenzado a compartir algunos de los momentos más especiales de su estadía.

Uno de los grandes atractivos será precisamente el regreso de Jason Momoa como Duncan Idaho, mientras que Pattinson se incorpora como uno de los nuevos rostros que amenazan el poder de Paul. La cuenta regresiva ya comenzó. Duna: Parte Tres llegará a los cines a partir del 16 de diciembre de 2026.

En Portada

Confirman cambios en altos mandos de la PNCt
Nacionales

Confirman cambios en altos mandos de la PNC

09:47 AM, Oct 27
Videos exhiben el modus operandi de motoladrones que asaltan en medio del tráficot
Nacionales

Videos exhiben el modus operandi de motoladrones que asaltan en medio del tráfico

08:28 AM, Oct 27
Estos son los precios de los boletos para el Guatemala vs. Canadát
Deportes

Estos son los precios de los boletos para el Guatemala vs. Canadá

10:23 AM, Oct 27
Cuatro muertos y seis heridos en ataques armados recientest
Nacionales

Cuatro muertos y seis heridos en ataques armados recientes

11:16 AM, Oct 27
Guatemala: Zoológico La Aurora prepara homenaje especial para las mascotas fallecidast
Farándula

Guatemala: Zoológico La Aurora prepara homenaje especial para las mascotas fallecidas

09:24 AM, Oct 27

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemala#liganacionalViolenciaLiga NacionalPNCReal MadridJusticiaLiga de Naciones#LaLiga
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar