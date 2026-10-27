Duna: Parte Tres - Tráiler Final Oficial Revelado

El esperado desenlace de la trilogía de Denis Villeneuve ya tiene tráiler final y adelanta una historia marcada por el poder, la traición y las consecuencias de las decisiones de Paul Atreides. Warner Bros. Pictures y Legendary Pictures sorprendieron este martes 27 de octubre con el lanzamiento del tráiler final de Duna: Parte Tres, una de las películas de ciencia ficción más esperadas de 2026.
El adelanto vuelve a poner a Timothée Chalamet y Zendaya en el centro de una historia que promete cerrar la épica saga de Arrakis con un tono más oscuro y emocional. La nueva película se desarrolla casi dos décadas después de que Paul Atreides asumiera el control del Imperio.
Sin embargo, convertirse en emperador no significó el final de sus problemas. Ahora deberá enfrentar las consecuencias de sus decisiones mientras aumentan las amenazas y una gran conspiración comienza a tomar forma. El tráiler muestra a un Paul muy diferente al joven que llegó a Arrakis. Su poder tiene un precio y sus visiones sobre el futuro parecen advertirle sobre el posible colapso de aquello que construyó.
En medio de este escenario, Chani, interpretada por Zendaya, continúa siendo una pieza fundamental en el conflicto. La película adapta elementos de Dune Messiah, la novela de Frank Herbert que explora precisamente las consecuencias del ascenso de Paul y cuestiona la imagen del héroe convertido en líder absoluto.
Más de Duna: Parte tres
Denis Villeneuve ha señalado que esta tercera entrega tendrá una identidad diferente a las anteriores, con mayor tensión y acción. Además de Timothée Chalamet y Zendaya, Duna: Parte Tres cuenta con Florence Pugh, Rebecca Ferguson, Javier Bardem, Anya Taylor-Joy, Jason Momoa y Robert Pattinson, quien interpreta al misterioso Scytale.
Uno de los grandes atractivos será precisamente el regreso de Jason Momoa como Duncan Idaho, mientras que Pattinson se incorpora como uno de los nuevos rostros que amenazan el poder de Paul. La cuenta regresiva ya comenzó. Duna: Parte Tres llegará a los cines a partir del 16 de diciembre de 2026.