Sheynnis Palacios Impacta con Acción en Iglesia de Guatemala

La Miss Universo 2023, Sheynnis Palacios, sorprendió a sus seguidores durante su visita a Guatemala al protagonizar un momento especial en una iglesia de Sanarate. Y es que la joven decidió llevarle flores a la Virgen del Rosario como parte de las actividades relacionadas con las fiestas patronales del municipio.
La modelo y reina de belleza nicaragüense se encuentra en Guatemala como invitada especial de las celebraciones de SANAFER 2026, en Sanarate, El Progreso. Durante su estadía, también ha aprovechado para conocer algunos lugares del país y compartir con sus seguidores diferentes postales de su visita.
A través de sus historias de Instagram, Sheynnis Palacios mostró parte de su recorrido por Sanarate. En una de las publicaciones aparece llevando flores a la Virgen del Rosario, un gesto que llamó la atención de sus seguidores debido al carácter religioso y tradicional de la actividad.
La visita ocurre en el marco de las fiestas patronales de Sanarate, una celebración que reúne distintas actividades culturales y religiosas para los habitantes del municipio. La presencia de Palacios también ha generado expectativa entre los vecinos, ya que la exreina de belleza internacional participa en la programación de SANAFER 2026.
Más de Sheynnis Palacios
De acuerdo con información publicada sobre el evento, será la encargada de conducir la Gran Elección de Señorita Flor de la Feria, una de las actividades más esperadas de estas celebraciones. Sheynnis Palacios es una modelo, comunicadora social y reina de belleza originaria de Nicaragua. En noviembre de 2023 hizo historia al convertirse en la primera nicaragüense en ganar el título de Miss Universo.
Además de su trayectoria en los concursos de belleza, Palacios cuenta con una licenciatura en Comunicación Social y ha trabajado como presentadora y productora audiovisual.
También ha utilizado su plataforma para hablar sobre salud mental, especialmente a partir de sus propias experiencias con la ansiedad. Ahora, su visita a Guatemala le ha permitido acercarse a las tradiciones de Sanarate y compartir con sus seguidores algunos de los momentos más especiales de su estadía, entre ellos su emotivo encuentro con la Virgen del Rosario.