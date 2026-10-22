 Ninel Conde comparada con Ken en Billboard Latin Music
Farándula

Ninel Conde es comparada con un “Ken” en la alfombra de los Billboard Latin Music

Ninel Conde volvió a convertirse en el centro de atención durante los Billboard Latin Music, pero esta vez no solo por su atrevido look.

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Ninel Conde, Ninel Conde
Ninel Conde / FOTO: Ninel Conde
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Ninel Conde sabe cómo acaparar las miradas y su llegada a los Billboard Latin Music 2026 no fue la excepción.  La cantante y actriz mexicana desfiló por la alfombra azul con un espectacular vestido transparente en color plateado que resaltó su figura y rápidamente generó todo tipo de comentarios en redes sociales.

La aparición de la intérprete ocurre apenas unos días después de que estrenara una nueva imagen que también provocó una ola de reacciones entre sus seguidores.  La artista presentó una transformación en la que destacó su larga cabellera rubia, ojos claros y una apariencia completamente renovada, situación que dividió opiniones en internet.

Sin embargo, esta vez los comentarios tomaron un rumbo inesperado. Mientras algunos usuarios elogiaron su apariencia y aseguraron que lucía espectacular, otros señalaron que, lejos de parecer una Barbie, su nuevo estilo les hacía pensar en un "Ken".

El comentario surgió principalmente por la combinación de su nueva imagen, sus facciones y el estilismo elegido para una de las noches más importantes de la música latina. El vestido plateado, completamente transparente y de efecto brillante, convirtió a Ninel Conde en una de las figuras que más comentarios generó durante la llegada de las celebridades.

Más de Ninel Conde en los Billboard Latin Music 2026

Los Billboard Latin Music 2026 se celebran este jueves 22 de octubre en el James L. Knight Center de Miami, Florida, y reúnen a algunas de las figuras más importantes de la música latina.  La alfombra azul comenzó antes de la ceremonia, dando paso a una noche marcada por la moda, los reconocimientos y las actuaciones musicales.

La ceremonia cuenta con la conducción de Carmen Villalobos y Javier Poza, mientras que entre los artistas anunciados para presentarse se encuentran Manuel Turizo y Ozuna.

Elizabeth Gutiérrez deja en shock a sus fans con su atuendo en los Billboard Latin Music

Elizabeth Gutiérrez acaparó todas las miradas en los Billboard Latin Music con su vestido negro.

Además, la gala contempla homenajes especiales, entre ellos el reconocimiento a Cristian Castro y el ingreso de Rosalía al Salón de la Fama. En medio de este desfile de celebridades, Ninel Conde volvió a demostrar que su imagen continúa generando conversación.

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