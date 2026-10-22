 Elizabeth Gutiérrez impacta en Billboard Latin
Farándula

Elizabeth Gutiérrez deja en shock a sus fans con su atuendo en los Billboard Latin Music

Elizabeth Gutiérrez acaparó todas las miradas en los Billboard Latin Music con su vestido negro.

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Elizabeth Gutierrez / FOTO: Elizabeth Gutierrez
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Elizabeth Gutiérrez se convirtió en una de las figuras que más miradas atrajo durante la alfombra azul de los Billboard Latin Music 2026, donde apareció con un atrevido vestido negro de transparencias que rápidamente llamó la atención de sus seguidores. La actriz llegó a la esperada gala celebrada este jueves 22 de octubre en el James L. Knight Center de Miami, Florida, luciendo un diseño que combinó elegancia, sensualidad y un toque arriesgado.

El vestido negro, protagonizado por transparencias, permitió que la intérprete presumiera una imagen sofisticada mientras caminaba frente a las cámaras. Su elección no pasó desapercibida y  Elizabeth Gutiérrez consiguió convertirse en uno de los rostros que dieron de qué hablar durante la llegada de las celebridades al evento.

El look, pensado para destacar su silueta, provocó numerosos comentarios entre sus fans, quienes no tardaron en reaccionar ante las fotografías y videos de su aparición. La presencia de la actriz se sumó a una noche en la que la moda tuvo un papel protagonista.

Como ocurre cada año, la alfombra azul de los Billboard Latin Music se transformó en un desfile de propuestas que mezclaron glamour, tendencias y personalidad.  Elizabeth Gutierrez apostó por el negro, uno de los tonos clásicos de las grandes galas, pero llevó la elección a otro nivel gracias al juego de transparencias de su vestido.

Más de la belleza de  Elizabeth Gutiérrez

El resultado fue una imagen llamativa que contrastó con otras propuestas más coloridas vistas durante la noche. La gala de los Billboard Latin Music 2026 reúne a algunas de las principales figuras de la música latina y el entretenimiento.

La ceremonia es conducida por Carmen Villalobos y Javier Poza y cuenta con una extensa lista de presentaciones musicales. Además de los esperados reconocimientos, la edición 2026 incluye actuaciones de artistas como Ozuna, Wisin, Ivy Queen, Elvis Crespo, Manuel Turizo, Víctor Manuelle, Pablo Alborán y Fuerza Regida.

Lali Espósito arrasa en los Billboard Latin Music con su exótico vestido

Lali Espósito volvió a robarse todas las miradas en los Billboard Latin Music 2026 con un exótico vestido de cadenas que desató una ola de halagos.

También está previsto un homenaje especial a Juan Gabriel, una de las figuras más importantes de la música mexicana. La ceremonia también destaca por reconocimientos especiales para grandes nombres de la música.

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