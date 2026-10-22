Lali Espósito deslumbra en Billboard Latin Music con vestido

La cantante argentina Lali Espósito deslumbró en la alfombra azul de los Billboard Latin Music 2026, donde apareció con un diseño exótico y arriesgado que resaltó su figura y dejó a más de uno sin palabras. El vestido, compuesto por cadenas y detalles que aportaron un efecto llamativo, fue suficiente para convertir a Lali en una de las grandes protagonistas de la noche.
Con una actitud segura y su característica personalidad, la artista posó ante las cámaras y recibió decenas de halagos de sus seguidores, quienes no tardaron en reaccionar a las fotografías y videos del momento. Muchos coincidieron en que Lali Espósito lucía más espectacular que nunca y destacaron su capacidad para transformar cada aparición pública en un auténtico espectáculo de moda.
La presencia de la famosa artista Lali en esta importante celebración de la música latina no fue casualidad. La argentina formó parte de la programación de la Billboard Latin Music Week 2026, realizada en Miami, donde compartió espacio con figuras como Greeicy, Ana Mena, Lola Índigo y RaiNao.
Los Billboard Latin Music 2026 reúnen este 22 de octubre a algunas de las figuras más importantes de la música latina. La ceremonia se realiza en el James L. Knight Center de Miami y cuenta con una amplia lista de artistas invitados y presentadores.
Más de Lali Espósito en los Billboard Latin Music 2026
Entre los artistas anunciados para las actuaciones de la gala se encuentran Carlos Rivera, Elvis Crespo, Ha*Ash, Manuel Turizo, Ozuna, Pablo Alborán, Víctor Manuelle, Xavi, Tito Double P y Tony Dize, entre otros.
Además, la edición 2026 tiene como uno de sus grandes nombres a Peso Pluma, quien lidera la lista de finalistas con 17 menciones. También se contemplan reconocimientos especiales para Fuerza Regida, Rosalía y Rubén Blades por sus aportes a la música latina.
En medio de esta constelación de estrellas, Lali Espósito consiguió algo que sabe hacer muy bien: robarse todas las miradas con un look atrevido, elegante y completamente fiel a su estilo.