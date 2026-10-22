 Lali Espósito deslumbra en Billboard Latin Music con vestido
Farándula

Lali Espósito arrasa en los Billboard Latin Music con su exótico vestido

Lali Espósito volvió a robarse todas las miradas en los Billboard Latin Music 2026 con un exótico vestido de cadenas que desató una ola de halagos.

Compartir:
Lali Espósito
Lali Espósito / FOTO:
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

La cantante argentina Lali Espósito deslumbró en la alfombra azul de los Billboard Latin Music 2026, donde apareció con un diseño exótico y arriesgado que resaltó su figura y dejó a más de uno sin palabras.  El vestido, compuesto por cadenas y detalles que aportaron un efecto llamativo, fue suficiente para convertir a Lali en una de las grandes protagonistas de la noche.

Con una actitud segura y su característica personalidad, la artista posó ante las cámaras y recibió decenas de halagos de sus seguidores, quienes no tardaron en reaccionar a las fotografías y videos del momento.  Muchos coincidieron en que Lali Espósito lucía más espectacular que nunca y destacaron su capacidad para transformar cada aparición pública en un auténtico espectáculo de moda.

La presencia de la famosa artista Lali en esta importante celebración de la música latina no fue casualidad.  La argentina formó parte de la programación de la Billboard Latin Music Week 2026, realizada en Miami, donde compartió espacio con figuras como Greeicy, Ana Mena, Lola Índigo y RaiNao.

Los Billboard Latin Music 2026 reúnen este 22 de octubre a algunas de las figuras más importantes de la música latina.  La ceremonia se realiza en el James L. Knight Center de Miami y cuenta con una amplia lista de artistas invitados y presentadores.

Más de Lali Espósito en los Billboard Latin Music 2026

Entre los artistas anunciados para las actuaciones de la gala se encuentran Carlos Rivera, Elvis Crespo, Ha*Ash, Manuel Turizo, Ozuna, Pablo Alborán, Víctor Manuelle, Xavi, Tito Double P y Tony Dize, entre otros.

Además, la edición 2026 tiene como uno de sus grandes nombres a Peso Pluma, quien lidera la lista de finalistas con 17 menciones.  También se contemplan reconocimientos especiales para Fuerza Regida, Rosalía y Rubén Blades por sus aportes a la música latina.

La hija de Hanna de Ha*Ash debuta en los Billboard Latin Music y no creerás lo grande que está

La pequeña Mathilda, hija de Hanna, integrante de Ha*Ash, se robó las miradas durante su primera aparición en los Billboard Latin Music 2026.

En medio de esta constelación de estrellas, Lali Espósito consiguió algo que sabe hacer muy bien: robarse todas las miradas con un look atrevido, elegante y completamente fiel a su estilo.

En Portada

Marie Belle Archila, gerente general de Grupo Emisoras Unidas, obtiene el galardón por Innovación Comercialt
Nacionales

Marie Belle Archila, gerente general de Grupo Emisoras Unidas, obtiene el galardón por Innovación Comercial

08:07 PM, Oct 22
Elecciones 2027: TSE refuerza estrategia de prevención de conflictividad y verifica campaña anticipadat
Nacionales

Elecciones 2027: TSE refuerza estrategia de prevención de conflictividad y verifica campaña anticipada

06:03 PM, Oct 22
Proponen beneficios fiscales para la adquisición de vehículos eléctricost
Nacionales

Proponen beneficios fiscales para la adquisición de vehículos eléctricos

06:40 PM, Oct 22
Guatemala abre los brazos a su máximo evento: la Vuelta Ciclística 2026t
Deportes

Guatemala abre los brazos a su máximo evento: la Vuelta Ciclística 2026

05:40 PM, Oct 22
El Clásico: Yamal vs. Mbappé en la antesala del Balón de Orot
Deportes

El Clásico: Yamal vs. Mbappé en la antesala del Balón de Oro

01:46 PM, Oct 22

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemala#liganacionalLiga NacionalViolenciaLiga de NacionesPNCEstados UnidosJusticiaEE.UU.
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar