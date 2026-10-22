Hija de Ha*Ash debuta en Billboard Latin Music con éxito

Los reflectores de los Billboard Latin Music 2026 no solo estuvieron puestos sobre las grandes estrellas de la música latina. Una pequeña invitada también consiguió convertirse en una de las protagonistas más tiernas de la gran gala: Mathilda, la hija de Hanna, integrante del dúo Ha*Ash.
La niña de 6 años llegó al importante evento acompañando a su mamá y a su tía Ashley, quienes forman una de las agrupaciones femeninas más reconocidas de la música latina. Su presencia no pasó desapercibida y rápidamente provocó comentarios entre los seguidores de las hermanas mexicanas.
Para esta ocasión tan especial, Mathilda lució un atuendo a juego con el de su mamá, un detalle que inmediatamente desató ternura entre quienes pudieron verla desfilar junto a Hanna. La pequeña apareció sonriente y con toda la naturalidad propia de su edad, mientras acompañaba a su mamá en una noche particularmente importante para Ha*Ash.
El detalle del vestuario coordinado hizo que madre e hija protagonizaran uno de los momentos familiares más comentados de la gala. Y es que Mathilda ya no luce como aquella pequeña que durante años Hanna presumió en redes sociales.
Más de las Ha*Ash
La niña ha crecido muchísimo y su aparición en los Billboard Latin Music Awards 2026 permitió a los seguidores del dúo comprobar cuánto ha cambiado. Hanna se convirtió en madre de Mathilda en 2020 y, desde entonces, la pequeña ha sido una presencia muy especial en la vida de la cantante. Incluso ha acompañado a Ha*Ash durante algunas etapas de sus giras y viajes.
Los Billboard Latin Music 2026 se celebran este jueves 22 de octubre en el James L. Knight Center de Miami, Florida, como parte de una de las noches más importantes para la música latina.
La ceremonia es conducida por Carmen Villalobos y Javier Poza y reúne a grandes figuras de la industria. La gala cuenta con presentaciones de artistas como Ha*Ash, Elvis Crespo, Carlos Rivera, Manuel Turizo, Víctor Manuelle, Ozuna, Jessi Uribe, Paola Jara y Fuerza Regida, además de colaboraciones especiales y estrenos sobre el escenario.