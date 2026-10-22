Carmen Villalobos deslumbra en los Billboard Latin Music

La noche de los Billboard Latin Music 2026 comenzó con una de las tradicionales pasarelas más esperadas por los fanáticos: la alfombra azul, donde las celebridades aprovechan para presumir sus mejores atuendos. Entre las grandes protagonistas apareció la actriz Carmen Villalobos, quien no pasó desapercibida.
La presentadora y actriz colombiana llegó luciendo un espectacular vestido corrugado que se ajustaba a su figura y resaltaba su silueta. El diseño se convirtió rápidamente en uno de los looks que más miradas atrajo durante la velada, mientras Carmen posaba ante las cámaras con una enorme sonrisa.
La colombiana, fiel a su estilo elegante y sofisticado, no dejó de sonreír durante su paso por la alfombra azul. Su seguridad frente a las cámaras y la manera en que lució el vestido hicieron que su aparición se convirtiera en uno de los momentos más comentados de la noche.
La presencia de Carmen Villalobos en esta edición de los Billboard Latin Music no es casualidad. La reconocida artista regresa como una de las conductoras principales de la ceremonia junto al presentador mexicano Javier Poza.
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Ambos estarán al frente de una noche que reúne a algunas de las figuras más importantes de la música latina. Los Billboard Latin Music 2026 se celebran este jueves 22 de octubre desde el James L. Knight Center de Miami y cuentan con una extensa lista de artistas invitados.
La ceremonia incluye presentaciones de figuras como Manuel Turizo, Ozuna, Pablo Alborán, Tito Double P, Carlos Rivera, Víctor Manuelle, Xavi y Yahritza y Su Esencia, entre otros. Además, esta edición tendrá reconocimientos especiales para grandes nombres de la música.
Rosalía recibirá el Premio Billboard Salón de la Fama, mientras que Rubén Blades será distinguido con el Premio Billboard Ícono y Fuerza Regida recibirá el Premio Billboard Vanguardia.
La celebración también representa el cierre de Billboard Latin Music Week, una semana dedicada a conversaciones, presentaciones, encuentros y experiencias relacionadas con la industria de la música latina.