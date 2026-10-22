Andrea Meza sorprende con radical look en Billboard

La mexicana llegó a la gran celebración de Billboard Latin Music 2026 luciendo un espectacular vestido brillante en color aqua, una elección que resaltó su figura y le dio un toque sofisticado a su aparición en la alfombra azul. El diseño, ceñido a su silueta y cubierto de destellos, hizo que Andrea Meza destacara entre las celebridades que desfilaron por uno de los eventos más esperados del entretenimiento latino.
Sin embargo, hubo un detalle de su look que terminó acaparando todavía más comentarios. Se trata de su cabello. La ex reina de belleza apareció con una cabellera mucho más oscura, dejando atrás los tonos más claros con los que sus seguidores estaban acostumbrados a verla.
El cambio creó un marcado contraste con el vestido aqua y transformó por completo su imagen. Cabe destacar que, Andrea Meza no llegó únicamente como invitada a Billboard Latin Music 2026.
La mexicana forma parte de la lista de personalidades que participan como presentadores durante la ceremonia, junto con figuras como Becky G, Ana Mena, Lali, Gilberto Santa Rosa, Ana Brenda Contreras, Jacqueline Bracamontes y Ryan Castro.
Andrea Meza una de las estrellas de la noche
La edición 2026 de Billboard Latin Music se celebra este jueves 22 de octubre en el James L. Knight Center de Miami y cuenta con Carmen Villalobos y Javier Poza como conductores. La ceremonia es transmitida en vivo por Telemundo y Peacock, mientras que la alfombra azul comenzó antes de la gala.
El espectáculo reúne a importantes figuras de la música latina y el espectáculo como Andrea Meza. Entre los artistas anunciados para subir al escenario están Manuel Turizo, Ozuna, Pablo Alborán, Tito Double P y Carlos Rivera.
A los anteriores se unieron Víctor Manuelle, Xavi, Wisin, Ivy Queen, Elvis Crespo, Ha*Ash, Jessi Uribe, Paola Jara y Yahritza y Su Esencia, entre otros.
La ceremonia también contempla importantes reconocimientos. Cristian Castro recibirá el Billboard Lifetime Achievement Award, mientras que Fuerza Regida será distinguida con el Billboard Vanguard Award. Rosalía recibirá el Billboard Hall of Fame Award y Rubén Blades será homenajeado con el Billboard Icon Award.