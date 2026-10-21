 Renuncias al Miss Universo: Dos Candidatas se Retiran
Farándula

Dos candidatas renuncian al Miss Universo a pocas semanas de iniciar

A pocas semanas de la gran cita en Puerto Rico, dos representantes confirmaron su salida del esperado certamen de belleza.

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Miss Universo / FOTO: Miss Universo
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El Miss Universo 2026 atraviesa un inesperado momento luego de que dos reinas de belleza renunciaran a sus títulos y quedaran fuera de la competencia internacional que se celebrará en noviembre en Puerto Rico. Las representantes de República Checa y Argentina, Sophia Maria Osako y Tamara Rogouski, respectivamente, decidieron dar un paso al costado antes de viajar a la isla caribeña para participar en la edición número 75 del concurso.

La primera renuncia correspondió a Sophia Maria Osako, de 22 años, quien había sido coronada como Miss Universe Czech Republic 2026. La modelo y cantante, de ascendencia checo-japonesa, confirmó que no participará en el certamen internacional después de llegar a un acuerdo con la organización de su país.

Osako explicó que decidió concentrarse en otros proyectos personales y profesionales, además de dedicar esfuerzos al desarrollo y representación de la marca Miss Universo en República Checa. Su salida ocurrió a poco más de un mes de la gran final, por lo que la organización nacional tuvo que buscar rápidamente a una sustituta.

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Este 21 de octubre fue anunciada Dominika Viktorie Kotoučková, una estudiante de biomedicina de 25 años, como la nueva representante checa para Miss Universo 2026. La segunda baja fue Tamara Rogouski, quien ostentaba la corona de Miss Universo Argentina 2026.

La organización argentina informó que la reina decidió renunciar debido a motivos personales y a sus intereses particulares, sin revelar mayores detalles sobre las circunstancias de su decisión. Ante su salida, la franquicia aplicó el reglamento correspondiente y designó a Daiana Pereira, primera finalista del certamen nacional, para asumir la responsabilidad de representar a Argentina en Puerto Rico.

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Pese a estos cambios, el certamen continúa con sus preparativos. La gran final de Miss Universo 2026 está programada para el 24 de noviembre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan. La edición número 75 reunirá a representantes de diferentes países que buscarán conquistar la corona internacional.

Las renuncias de República Checa y Argentina añaden un elemento inesperado a la competencia, justo cuando las candidatas ultiman detalles para su llegada a Puerto Rico.

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