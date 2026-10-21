Adria Arjona desata caos: 'Aniquilación' ya en Guatemala

Los seguidores de Adria Arjona en Guatemala ya cuentan las horas para verla nuevamente en la pantalla grande. "Aniquilación", la nueva película protagonizada por la actriz guatemalteca, se estrenará mañana, 22 de octubre de 2026, en los cines del país.
La cinta, cuyo título original es Onslaught, presenta a Arjona en un papel cargado de acción y adrenalina, alejándose de algunos de sus personajes anteriores para convertirse en una mujer que deberá enfrentarse a una amenaza mortal. La historia sigue a Celeste, una exfrancotiradora del Ejército que ha dejado atrás su vida militar para dedicarse a su hija.
Sin embargo, su tranquilidad llega a su fin cuando un grupo de soldados modificados genéticamente escapa de una instalación secreta. Ante esta peligrosa situación, Celeste tendrá que recuperar sus habilidades de combate y enfrentarse a los enemigos para proteger a su hija y sobrevivir.
La película combina acción, terror, suspenso y ciencia ficción, convirtiendo la supervivencia de su protagonista en el centro de una historia llena de enfrentamientos y momentos de tensión. Con "Aniquilación", Adria Arjona continúa ampliando su presencia en Hollywood y demuestra nuevamente su capacidad para asumir personajes alejados de los papeles tradicionales.
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La actriz comparte créditos con Dan Stevens, Alex Pereira, Eric Wareheim y Rebecca Hall, entre otros integrantes del elenco. La dirección está a cargo de Adam Wingard, cineasta conocido por trabajos como Godzilla vs. Kong, The Guest y Tú eres el siguiente.
La producción está vinculada con A24, uno de los estudios que se ha caracterizado por apostar por propuestas cinematográficas de género y producciones originales.
La espera está a punto de terminar. "Aniquilación" se estrena este jueves 22 de octubre de 2026 en Guatemala, por lo que los fanáticos de Adria Arjona y del cine de acción y terror podrán disfrutar de la película en las salas del país.
El estreno también representa un momento especial para el público guatemalteco, que podrá volver a ver a una de sus actrices más reconocidas internacionalmente como protagonista de una producción de Hollywood.