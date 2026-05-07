 Diaco intensifica verificación del subsidio a combustibles
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Diaco intensifica operativos para verificar cumplimiento de subsidio a combustibles

La entidad ha realizado más de 600 inspecciones en gasolineras para asegurar el cumplimiento de la Ley de Apoyo de Emergencia para los Consumidores de Diésel y Gasolinas.

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Luis Grijalba -Fotografo-
Personal de la Diaco y otras instituciones verifican despacho de combustible en una gasolinera en zona 10 capitalina. / FOTO: ArchivoEU.

Las autoridades continúan con los operativos de vigilancia tras la implementación del subsidio a los combustibles, por lo que se mantienen constantes visitas a expendios a nivel nacional con el fin de detectar posibles irregularidades en el proceso de despacho y principalmente el manejo de los precios.

De acuerdo con la información compartida por la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco), diferentes equipos fueron designados para el desarrollo de las verificaciones que permitan garantizar que el Decreto 11-2026, Ley de Apoyo de Emergencia para los Consumidores de Diésel y Gasolinas, se cumpla correctamente.

En ese sentido, la institución detalló que entre el 28 de abril y el 6 de mayo se realizaron 610 revisiones en estaciones de servicio, asegurando que los precios reflejen el apoyo temporal al consumidor. Sin embargo, no se ha especificado si se detectó alguna anomalía.

El subsidio empezó a aplicarse inicialmente en los expendios del área metropolitana y se ha extendido a todo el país. Consiste en 8 quetzales para el galón de diésel y 5 para el de las gasolinas superior y regular. De esta manera, tras semanas continuas de alzas a estos productos, finalmente se observaron cifras por debajo de los 40 quetzales.

Aunque al momento de activarse este apoyo se evidenció una marcada reducción en los valores para los consumidores, con el paso de los días se han registrado nuevos aumentos que estarían vinculados con el comportamiento del mercado internacional. En ese contexto, las gasolinas oscilan actualmente entre los Q38 y Q39 por galón, mientras que el diésel se acerca a los Q36, siendo cifras similares a las que se tenían antes del subsidio.

Botón de alerta para denunciar incumplimientos

La Diaco enfatizó que con las acciones de verificación de la aplicación del subsidio se busca proteger la economía de las familias guatemaltecas y supervisar el buen funcionamiento del mercado.

Asimismo, recomendó a la población que ante cualquier irregularidad acuda ante las autoridades correspondientes, para lo cual se han habilitado distintas vías de comunicación en los canales oficiales de la entidad.

La entidad informó que desde la semana pasada se encuentra habilitado el botón de "alerta subsidio combustible", por medio del cual se pueden denunciar cobros indebidos o incumplimientos en la aplicación del alivio temporal que recién entró en vigencia para reducir el precio del diésel y la gasolina.

* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7

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