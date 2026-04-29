 Diaco habilita botón para denuncias sobre combustibles
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Diaco habilita botón de alerta para denunciar incumplimientos en subsidio a combustibles

La herramienta permite reportar cobros indebidos o fallas en la aplicación del subsidio vigente al diésel y gasolinas. Además, las autoridades mantienen operativos de verificación.

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Luis Grijalba -Fotografo-
Personal de la Diaco y otras instituciones verifican despacho de combustible en una gasolinera en zona 10 capitalina. / FOTO: ArchivoEU.

La Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco) informó que ya se encuentra habilitado el botón de "alerta subsidio combustible", por medio del cual se pueden denunciar cobros indebidos o incumplimientos en la aplicación del alivio temporal que recién entró en vigencia para reducir el precio del diésel y la gasolina.

El subsidio empezó a aplicarse desde ayer en gran parte de los expendios, principalmente en los del área metropolitana. Consiste en 8 quetzales para el galón de diésel y 5 para el de las gasolinas superior y regular. De esta manera, tras semanas continuas de alzas a estos productos, finalmente se observaron cifras por debajo de los 40 quetzales.

La Diaco, en coordinación con diferentes entidades, mantiene una serie de acciones de vigilancia en diferentes sectores para poder constatar que se esté dando cumplimiento a la normativa vigente.

Con las acciones de verificación se busca determinar casos en los cuales los precios no coincidan con los valores de referencia del Ministerio de Energía y Minas, fallas en la aplicación del subsidio y posibles abusos en estaciones de servicio.

En ese contexto, la titular de la referida dirección, Leslie Yvonne Tzicap, informó que durante el primer día de monitoreos fueron verificadas 94 gasolineras en el territorio nacional y se continuará con las visitas en los próximos días.

Subsidio empieza a reflejarse: combustibles muestran baja en precios

Algunas estaciones del área metropolitana reflejan valores menores a los Q40 por galón.

Funcionamiento del botón de alerta Diaco

De acuerdo con la información compartida por la Diaco, en su portal web www.diaco.gob.gt fue habilitado un botón al cual los ciudadanos pueden ingresar para hacer del conocimiento de las autoridades alguna irregularidad que hayan podido detectar con respecto a los precios de los combustibles.

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. - Diaco

Al ingresar al referido apartado en el sitio, los usuarios podrán observar un formulario que se desplegará y proceder a llenarlo. El mismo requiere colocar información como los nombres y apellidos del denunciante, su género, si es consumidor individual o jurídico y la región donde reside, al igual que su número de teléfono y correo electrónico para poder ser contactado posteriormente.

También se tiene un espacio que deberá ser llenado con datos del proveedor y otro para ampliar los detalles de la queja, describiendo los hechos y adjuntando los documentos de respaldo correspondientes.

La Diaco ha reitero su compromiso con la atención de los consumidores y su disposición de implementar las acciones necesarias para hacerles frente a posibles contravenciones que puedan surgir en cuanto al cumplimiento de sus derechos.

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. - Diaco

* Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7

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