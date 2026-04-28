Combustibles bajan de precio tras nuevo subsidio

El impacto del subsidio aprobado por el Congreso de la República para los combustibles empezó a aplicarse desde este martes, 28 de abril, en algunos expendios del área metropolitana de Guatemala. De esta manera, se observa ya un alivio para la economía de los ciudadanos que en las últimas semanas se han visto afectados por los constantes incrementos en los precios de estos productos derivado de conflictos internacionales.
Las autoridades confirmaron que este apoyo, que otorga Q8 por galón de diésel y Q5 por galón de gasolinas superior y regular, se mantendrá vigente durante los próximos tres meses. El mecanismo es entregar los fondos directamente a los expendedores para que se refleje en el valor de venta en el mercado.
Emisoras Unidas realizó un recorrido en distintas estaciones de servicio en la Ciudad de Guatemala y municipios aledaños donde se pudo observar que en la mayoría de estas ya se aplica el subsidio tras la publiación del reglamento por parte del Ejecutivo. En ese sentido, los precios bajaron a:
- Superior Q36.76
- Regular Q35.76
- Diésel Q34.32
Ayer se reportó una nueva alza en el valor de estos productos, de entre Q1.10 y Q1.40, cotizándose en: superior Q41.39; regular Q40.39; y diésel Q42.29, lo que contrasta con lo observado desde hoy en la madrugada. Sin embargo, algunas estaciones mantienen precios sin descuento.
Las autoridades del Ministerio de Energía y Minas recordaron que los valores de referencia son variables, por lo que serán actualizados cada semana para mantener informada a la población.
Publican mecanismos de cálculo de precios de referencia
El Ministerio de Energía y Minas informó que, con base en el Reglamento de la Ley de Apoyo de Emergencia para los Consumidores de Diésel y Gasolinas, Acuerdo Gubernativo 64-2026, y atendiendo lo aprobado en el Decreto 11-2026, hoy fue publicado el Acuerdo Ministerial 189-2026.
La mencionada normativa establece el Mecanismo de Cálculo para los Precios de Referencia de Diésel y Gasolinas, para el apoyo económico de emergencia que está vigente a partir de hoy.