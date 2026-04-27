Ejecutivo oficializa reglamento de subsidio a combustibles

En una jornada marcada por un nuevo aumento en los precios de los combustibles, el Gobierno publicó en el diario oficial este lunes 27 de abril el reglamento de la "ley de apoyo de emergencia para los consumidores de Diésel y Gasolinas", que avala un subsidio que será implementado a finales de la presente semana.
Emisoras Unidas realizó un monitoreo en varias estaciones de servicio del área metropolitana, en el cual se pudo evidenciar el alza en el costo de las gasolinas. El galón de superior se cotizó en Q41.39 y la regular en Q40.39 por galón, mientras que el precio del diésel se mantiene en Q42.29.
En medio de la incertidumbre que ha surgido en la población con respecto a cuándo se podría solucionar esta situación, el Gobierno confirmó que el próximo 1 de mayo entrará en vigencia la ejecución del subsidio aprobado por el Congreso de la República.
En ese sentido, en el diario oficial fue publicado hoy el reglamento para aplicar este alivio en el mercado de los carburantes. En el documento se especifica qué entidades estarán a cargo del seguimiento de la aplicación del subsidio y los controles a cargo de autoridades para garantizar que el beneficio llegue a los consumidores. El aporte será de Q8 por galón diésel y de Q5 para las gasolinas.
Reglamento para subsidio
El Ministerio de Energía y Minas oficializó el Acuerdo Gubernativo Número 64-2026, mediante el cual se aprueba el reglamento de la Ley de Apoyo de Emergencia para los Consumidores de Diésel y Gasolinas, con el objetivo de mitigar el impacto del alza de los combustibles en la economía nacional.
La normativa, publicada en el Diario de Centro América, establece los lineamientos para la aplicación del apoyo social temporal dirigido a consumidores finales de diésel y gasolinas, en respuesta a las fluctuaciones del mercado internacional de hidrocarburos.
El reglamento detalla aspectos clave como definiciones, mecanismos de verificación, procedimientos de facturación y control, así como las responsabilidades de importadores, distribuidores y estaciones de servicio. Además, precisa quiénes podrán acceder al beneficio, diferenciando entre importadores sujetos y no sujetos al apoyo.
Entre los puntos más relevantes, se incluye la fijación de precios de referencia nacional, determinados por el Ministerio de Energía y Minas, que servirán como base para calcular el monto del apoyo económico trasladado al consumidor final.
Asimismo, se establece que los importadores deberán reflejar en sus reportes semanales la disminución del monto correspondiente al apoyo aplicado, información que será verificada por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).
El reglamento también contempla mecanismos de control y fiscalización para garantizar que el beneficio llegue efectivamente a los consumidores. La Dirección General de Hidrocarburos será la encargada de supervisar la correcta implementación, mientras que el Ministerio de Finanzas Públicas participará en la asignación de recursos.
Las autoridades indicaron que este apoyo es de carácter temporal y dependerá de las condiciones del mercado internacional de combustibles. Su continuidad estará sujeta a evaluaciones periódicas.
Con esta medida, el Gobierno busca proteger el poder adquisitivo de la población y reducir el impacto económico derivado del incremento en los precios del petróleo y sus derivados.
* Con información de Karla Marroquín y Sara Solórzano, Emisoras Unidas 89.7