¿Cuándo entraría en vigor la ejecución del subsidio de los combustibles?

El subsidio a los combustibles, una medida crucial para apoyar a los consumidores, se implementará próximamente. Esta iniciativa, enmarcada en el Decreto 11-2026, conocido como Ley de Apoyo de Emergencia para los Consumidores de Diésel y Gasolinas, ofrecerá un alivio económico durante un periodo de tres meses.
El ministro de Finanzas Públicas, Jonathan Menkos, explicó que la publicación del decreto en el Diario de Centro América, que ya se dio, es el paso inicial para su entrada en vigor. Tras esto, la cartera del Tesoro asumirá la responsabilidad de notificar formalmente a todas las entidades estatales involucradas.
Esta comunicación oficial es indispensable para coordinar los movimientos presupuestarios que sustentarán el subsidio, destacó el funcionario esta semana, durante una conferencia brindada en el Palacio Nacional de la Cultura, donde enfatizó que esto no implica el aumento de impuestos.
Mientras tanto, el presidente de la república, Bernardo Arévalo, recordó que este será un apoyo "muy directo y concreto" para los consumidores que consiste en: Q8 menos en el precio del galón de diésel y Q5 del galón de gasolinas súper y regular.
Aseguró que el mecanismo de cómo va a funcionar el subsidio es "muy sencillo" y que se publicará información para que la población esté debidamente informada. Como primer punto, explicó que va a ser aplicado a los importadores del combustible verificados por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).
Readecuación del presupuesto
Arévalo mencionó que se están haciendo los procesos de reorganización del presupuesto para que la implementación del subsidio no afecte programas estratégicos en beneficio del pueblo de Guatemala, principalmente los relacionados con áreas fundamentales como la salud, educación y seguridad.
"El objetivo es claro: ir a proteger el bolsillo de las familias y que se refleje en las facturas al recargar el combustible en los expendios", mencionó. A la vez, enfatizó que habrá sanciones para aquellos casos donde no se cumpla con reflejar y trasladar este subsidio al usuario.
Por su parte, el ministro de Finanzas dejó en claro que los fondos no implican ni más endeudamiento ni la creación de nuevos tributos, sino que se están haciendo reordenamientos para contar con los fondos necesarios.
La revisión de estos expedientes y los movimientos presupuestarios asociados será un proceso intensivo. Menkos destacó el compromiso de su equipo para llevar a cabo esta tarea con una eficiencia sin precedentes. Mientras que este tipo de análisis y aprobación suele extenderse por un periodo de tres a cuatro semanas, el Minfin se ha propuesto completarlo en un lapso significativamente menor, reduciéndolo a una semana y algunos días adicionales. Esta celeridad busca garantizar que no haya retrasos en la fase de implementación.
De acuerdo con las autoridades, se está avanzando para que todos los procesos tengan lugar en los próximos días con el objetivo de que el subsidio, que se aplicará por tres meses, empiece a correr a partir del 1 de mayo.